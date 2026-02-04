¿Buena jugada de Fifa? Infantino critica posible boicot al Mundial 2026 y aboga por el regreso de Rusia a las competiciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, apoyado por dirigentes europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump, solo aportará “más odio”, y se mostró favorable a un regreso de Rusia y sus clubes a las competiciones.
“Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuyen a más odio”, consideró Infantino en una entrevista con la cadena de televisión británica Sky News.
El dirigente de la instancia rectora del fútbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre Reino Unido y Estados Unidos: “¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. Así que, ¿por qué el fútbol?”, lanzó Infantino.
“En nuestro mundo, dividido y agresivo, se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión” por el fútbol, añadió el dirigente de 55 años.
Lea: Infantino justifica precios de boletería 5 veces más caros para el Mundial de 2026 ante una demanda récord
En enero, desde Alemania se emitieron llamados al boicot del Mundial 2026, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio-19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los Estados europeos que se opongan.