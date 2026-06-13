Mandan a la cárcel a tres presuntos implicados del asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander. Los hechos son investigados por las autoridades, que sostienen que el crimen estaría vinculado con la labor periodística de la víctima. Los tres procesados fueron capturados, imputados y enviados a un centro carcelario por decisión de una jueza de control de garantías mientras avanza el proceso. Lea más: Capturan a presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia De acuerdo con la investigación, las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados antes del homicidio.

El crimen estaría relacionado con la labor periodística que desarrollaba Cristian Herrera. FOTO: Defensoría.

Reconstrucción de los hechos e hipótesis de la Fiscalía

Según la Fiscalía, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos al periodista utilizando un taxi, tanto en su lugar de residencia como en otros espacios que frecuentaba. Las indagaciones también indican que presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas para observar la vivienda de Herrera y comunicar el momento en que debía ejecutarse el ataque. Con la información obtenida durante esas actividades, John Sebastián Duque Andrade habría llegado al lugar de los hechos en una motocicleta. La hipótesis del ente investigador señala que el procesado disparó contra el periodista sin descender del vehículo y posteriormente abandonó el sector. Las labores adelantadas por la Fiscalía establecen que el homicidio podría estar relacionado con el ejercicio periodístico de Cristian Herrera. Dentro del expediente se indica que la víctima había recibido amenazas atribuidas al grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia de la P’.

Delitos imputados y elementos incautados