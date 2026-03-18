Gobierno de Senegal pidió investigar el retiro de título de Copa a su selección por “sospechas de corrupción”

El gobierno senegalés pidió este miércoles 18 de marzo una investigación internacional por “sospechas de corrupción” en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), después de que el organismo decidiera retirarle el título de campeón de la Copa de África de Naciones y concedérselo a Marruecos.
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La entidad anunció este martes por la noche su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.
“Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado”, declaró este miércoles Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado, a la vez que denunció una decisión “de una gravedad excepcional” y “groseramente ilegal”.