“Se nos desplomó la vida”: el desgarrador testimonio del padre de Santiago Castrillón, jugador fallecido de Millonarios

El fútbol colombiano continúa de luto tras el inesperado fallecimiento del joven Santiago Castrillón, volante de 18 años perteneciente a las divisiones menores de Millonarios F.C., ocurrido en la mañana del pasado sábado 21 de marzo en Bogotá. Le puede interesar: Dolor en el fútbol: murió Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras un desmayo Este juvenil perdió la vida luego de desplomarse en pleno campo de juego durante un compromiso de la categoría Sub-20 frente a Santa Fe. Dicen que la naturalidad de la vida es que los hijos despidan a sus padres, pero esta vez, unos padres le dieron el último adiós a su hijo. “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, expresó Millonarios en un comunicado.

Castrillón, nacido en Bucaramanga el 7 de septiembre de 2007, se perfilaba como uno de los talentos más cercanos al debut profesional con el equipo “Embajador”, club al que se vinculó en 2021 tras pasar por Guayos FC, Águilas Doradas de Santander y la selección de Bogotá. Tras el hecho, su padre contó y reveló algunos detalles de la historia de Santiago, recordando el gran camino que había trazado hasta ahora. Su muerte fue tan impactante que muchos jugadores, entre ellos Falcao García, y diferentes clubes, locales e internacionales, como Real Madrid, han expresado sus condolencias por esta pérdida. “Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón”, escribió Falcao.

El inesperado incidente en la cancha

Las circunstancias del deceso fueron detalladas por su entorno familiar. Según el relato de Luis Camarón, padrastro del jugador, el colapso ocurrió tras un impacto fortuito durante el encuentro deportivo. “Él estaba jugando, recibe un balonazo en el pecho, preciso en el corazón y eso se desplomó, hubo unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar”, explicó en una reciente entrevista con Caracol TV. A pesar de los esfuerzos médicos, la falta de oxigenación cerebral durante las maniobras de reanimación resultó irreversible. “Fue un tiempo, un lapso que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro; esa fue la última noticia, que ya el cerebro dejó de reaccionar”, añadió Camarón. El cuerpo médico y las autoridades competentes, incluyendo Medicina Legal y la Fiscalía, continúan trabajando en el dictamen definitivo para establecer las causas exactas del fallecimiento de la joven promesa del FPC. “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, detalló el club ‘Embajador’ en sus redes sociales.

Santiago en un partido con la camiseta de Millonarios. FOTO: Tomada de redes sociales @MillosFCoficial

Trayectoria y proyección deportiva

Castrillón era valorado en la institución bogotana por su riqueza técnica y visión de juego, cualidades que lo llevaron a ser convocado a la Selección Colombia Sub-19. Su disciplina y capacidad para comandar el ataque desde la zona medular lo convirtieron en una pieza clave de la cantera albiazul. Su familia recordó que el proceso con Millonarios representaba el cumplimiento de un sueño que inició desde su infancia en Santander. Ante las dudas sobre posibles antecedentes médicos, su familia fue enfática en señalar que el deportista gozaba de plena salud. “Santi fue un hombre sano. Aparte de ser deportista, era un pelado que se mantenía sano, comía mucho, tenía una rutina de ejercicio. Nunca hubo algo y en sus exámenes de Millonarios siempre salió bien”, aclaró su padrastro al medio mencionado.

Santiago era recordado por su gran personalidad y condiciones físicas a la hora de jugar al fútbol. FOTO: Tomada de redes sociales @MundoMillos

Este joven, que comenzó su carrera en Guayos FC, viajó desde los 13 años a la ciudad de Bogotá en busca de su sueño, en compañía de su familia, siendo destacado en la parte personal y profesional. Además, fue uno de los pioneros en ese equipo. “Santiago fue uno de los pioneros, de los chicos con los cuales iniciamos en Guayos FC, junto con otro grupo de niños. Fue buen muchacho, buen hijo, buen compañero, buen futbolista y la proyección que tenía era grande. Es algo que lo deja a uno impresionado”, reveló Luis Eduardo Pedraza, integrante de Guayos.

El vacío en el entorno “Embajador”

Más allá de sus condiciones atléticas, el joven de 18 años fue descrito por sus seres queridos y cercanos como el motor emocional de su hogar. La comunicación con sus padres era diaria y rigurosa antes de cada sesión de entrenamiento. “Siempre se comunicaba, era esa personita que nos decía a las 8:00 de la mañana: ‘papá, ya me voy a entrenar’, o ‘papá, ya voy a calentar para el partido’. Te amo, le decía con todo el alma, como yo se lo decía, te amo, te amo, y era una rutina de siempre, de un mensaje, escuchar esa palabra y de sentir eso. Se nos acabó esa ilusión y sentimos que se nos desplomó por completo la vida””, recordó Luis Camarón entre lágrimas. El impacto de su partida ha generado una ola de solidaridad en el fútbol nacional. Su familia destacó el cariño recibido en las últimas horas como reflejo de la calidad humana del futbolista.

Santiago murió tras desplomarse en un partido con Santa Fe Sub-20. FOTO: Tomada de redes sociales @MillosFCoficial