“Se nos desplomó la vida”: el desgarrador testimonio del padre de Santiago Castrillón, jugador fallecido de Millonarios

El fútbol colombiano continúa de luto tras el inesperado fallecimiento del joven Santiago Castrillón, volante de 18 años perteneciente a las divisiones menores de Millonarios F.C., ocurrido en la mañana del pasado sábado 21 de marzo en Bogotá.
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Este juvenil perdió la vida luego de desplomarse en pleno campo de juego durante un compromiso de la categoría Sub-20 frente a Santa Fe. Dicen que la naturalidad de la vida es que los hijos despidan a sus padres, pero esta vez, unos padres le dieron el último adiós a su hijo.
“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, expresó Millonarios en un comunicado.