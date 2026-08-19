Harry Kane recibió su segunda Bota de Oro: “tiene mejor sabor que la primera”

“Creo que esta aún tiene mejor sabor que la primera”, deslizó Harry Kane tras recibir su segunda Bota de Oro europea el miércoles a última hora de la tarde, en el Museo del Bayern del Allianz Arena.
“Creo que esta tiene aún mejor sabor que la primera, con todo lo que hemos logrado con el equipo. Ganar tres trofeos, la Bundesliga, la Copa y la Supercopa, es algo especial para el equipo”, declaró Harry Kane en zona mixta.
Gracias a sus 36 goles en la liga alemana la temporada pasada, Kane superó al delantero centro noruego del Manchester City, Erling Haaland (27), y al atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (25), ganador del trofeo la temporada pasada.