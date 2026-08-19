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Harry Kane recibió su segunda Bota de Oro: “tiene mejor sabor que la primera”

El delantero inglés, Harry Kane, fue el máximo goleador de la temporada pasada en Europa.

  • Harry Kane recibió su segunda Bota de Oro: “tiene mejor sabor que la primera”
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
19 de agosto de 2026
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“Creo que esta aún tiene mejor sabor que la primera”, deslizó Harry Kane tras recibir su segunda Bota de Oro europea el miércoles a última hora de la tarde, en el Museo del Bayern del Allianz Arena.

“Creo que esta tiene aún mejor sabor que la primera, con todo lo que hemos logrado con el equipo. Ganar tres trofeos, la Bundesliga, la Copa y la Supercopa, es algo especial para el equipo”, declaró Harry Kane en zona mixta.

Gracias a sus 36 goles en la liga alemana la temporada pasada, Kane superó al delantero centro noruego del Manchester City, Erling Haaland (27), y al atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (25), ganador del trofeo la temporada pasada.

En su primera temporada con el Bayern, en 2023/24 (año en blanco para el club muniqués), Kane ya se había llevado la Bota de Oro gracias a sus 36 goles en liga, sucediendo a Haaland. En la Bundesliga, solo el polaco Robert Lewandowski (41 goles en 2020/21) y el alemán Gerd Müller (40 en 1971/72, 38 en 1969/70, 36 en 1972/73) han sido más prolíficos en una sola temporada.

Estos dos jugadores habían ganado la Bota de Oro en dos ocasiones: en 1970 y 1972 para el “Torpedo” Müller, y en 2021 y 2022 para Lewandowski.

A los 32 años, Harry Kane ha vivido la temporada más prolífica de su carrera, pues aparte de los 36 tantos en la Bundesliga, anotó 14 en la Liga de Campeones, 10 en la Copa de Alemania (entre ellos un triplete en la final contra el Stuttgart) y 1 en la Supercopa de Alemania.

Capitán y máximo goleador de la selección inglesa (85), también marcó 12 goles con los Three Lions durante la temporada 2025/26, entre ellos 6 en el Mundial de Norteamérica, convirtiéndose en el máximo goleador inglés en fases finales de la Copa del Mundo (14).

Su total asciende así a 73 goles en todas las competiciones con el Bayern y la selección inglesa en 2025/26, es decir, nueve menos que Messi (82) con el FC Barcelona y Argentina en 2011/12, que sigue siendo la referencia.

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Campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y de la Supercopa de Alemania, semifinalista de la Liga de Campeones y tercero en la Copa del Mundo, Kane es uno de los principales aspirantes al Balón de Oro, que se entregará en Londres a finales de octubre.

Se demoró, pero rompió el maleficio

En algún momento se pensó que así Kane marcara 1000 goles en su carrera si no conseguía títulos de nada servía. Pasados los 30 años de edad, el centrodelantero ganó todo lo que pudo ganar con el Bayern Múnich a nivel local. Eso sí, los torneos internacional tanto con club como con selección son aún la deuda pendiente.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas Botas de Oro europeas ha ganado Harry Kane?
Harry Kane ha ganado dos Botas de Oro europeas, ambas gracias a sus 36 goles en una temporada de Bundesliga con el Bayern Múnich: la primera en 2023/24 y la segunda por la campaña 2025/26.
¿Cuántos goles marcó Harry Kane en la Bundesliga 2025/26?
Harry Kane marcó 36 goles en la Bundesliga 2025/26, superando a Erling Haaland, que hizo 27, y Kylian Mbappé, que anotó 25 en sus respectivas ligas.
¿Cuántos títulos ganó Harry Kane con el Bayern Múnich en 2025/26?
Harry Kane ganó tres títulos nacionales con el Bayern: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. El equipo también llegó a semifinales de la Champions League.
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