Falcao se quedó sin técnico en Millonarios: Hernán Torres fue despedido tras perder con Pasto

El segundo paso de Hernán Torres por Millonarios solo duró cinco meses. El entrenador tolimense, de 64 años, llegó al cuadro embajador en agosto del 2025, con la Liga ya en desarrollo, para reemplazar al antioqueño David González, quien dejó al equipo bogotano en el último puesto de la tabla de posiciones del Clausura de ese año. El miércoles en la noche, después de la derrota 2-1 de los azules contra el Deportivo Pasto en la capital de Nariño, Millonarios informó que Torres dejaba de ser el técnico del equipo profesional. “Se informa que el profesor Hernán Torres no continuará (...), al profesor le conocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias siempre”, dice el comunicado emitido por Millonarios.

La decisión de las directivas del cuadro embajador fue tomada después de que perdieran los tres primeros partidos del Apertura 2026, torneo para el cual Millonarios armó una de las “mejores plantillas” del fútbol colombiano. Entre los refuerzos que trajo está el delantero samario Radamel Falcao García, que en Nariño sumó sus primeros minutos en esta tercera etapa en el cuadro del que es hincha.

¿Cómo le fue a Hernán Torres en su segundo paso por Millonarios?

Los tres partidos que jugó, hasta ahora, Millonarios en el torneo local terminaron con el mismo resultado 2-1 en contra. En la primera jornada los bogotanos cayeron contra Bucaramanga en la capital de Santander. En la segunda fueron derrotados por Junior en el estadio El Campín de la capital del país. Ya dijimos cómo terminó el duelo frente al Deportivo Pasto, en el que los capitalinos terminaron con un jugador menos por la expulsión de Mateo García antes del final del primer tiempo.

Eso fue determinante para el resultado. Cuando ocurrió, el partido estaba empatado a un tanto. Yéiler Góez, exNacional, marcó para Pasto a los 4 minutos. A los 30, Rodrigo Contreras anotó, de penalti, para Millonarios. Después el partido se desordenó. Los bogotanos no encontraron el camino para ganar y se vieron sometidos por un Pasto que suma tres victorias consecutivas en el inicio del rentado local: hoy es líder de la Liga. Si bien el resultado ante Pasto influyó en la salida de Torres, hay que decir que su segundo paso por Millonarios, cuadro con el que fue campeón de Liga en el segundo semestre del 2012, no dejó buenos números. El tolimense dirigió 19 partidos. En ellos consiguió seis triunfos, cinco empates y ocho derrotas: su rendimiento fue del 40.3%.

Además, el equipo no jugaba bien, no conectaba con los hinchas. Por eso lo despidieron. Sin embargo, Millonarios ha arrastrado una crisis con sus entrenadores en los últimos semestres. Desde la salida de Alberto Gamero en diciembre de 2024, el equipo ha tenido dos técnicos que se han ido después de iniciar mal un semestre. En la institución bogotana no hay paciencia y parece que las críticas de los hinchas pesan.