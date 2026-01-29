Falcao se quedó sin técnico en Millonarios: Hernán Torres fue despedido tras perder con Pasto

El segundo paso de Hernán Torres por Millonarios solo duró cinco meses. El entrenador tolimense, de 64 años, llegó al cuadro embajador en agosto del 2025, con la Liga ya en desarrollo, para reemplazar al antioqueño David González, quien dejó al equipo bogotano en el último puesto de la tabla de posiciones del Clausura de ese año.
El miércoles en la noche, después de la derrota 2-1 de los azules contra el Deportivo Pasto en la capital de Nariño, Millonarios informó que Torres dejaba de ser el técnico del equipo profesional. “Se informa que el profesor Hernán Torres no continuará (...), al profesor le conocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias siempre”, dice el comunicado emitido por Millonarios.