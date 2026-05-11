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¿Aún no sabe dónde hospedarse para el Mundial 2026? Esta ciudad de EE. UU. gana favoritismo por lo económico

Transporte económico, hospedajes menos costosos y actividades gratuitas hacen parte de la estrategia con la que la ciudad espera conquistar a miles de hinchas.

  • Filadelfia busca posicionarse como una de las sedes más accesibles del Mundial 2026 gracias a sus menores costos de transporte, hospedaje y entretenimiento para los aficionados. FOTO: AFP.
    Filadelfia busca posicionarse como una de las sedes más accesibles del Mundial 2026 gracias a sus menores costos de transporte, hospedaje y entretenimiento para los aficionados. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Mientras ciudades como Nueva York y Los Ángeles enfrentan críticas por los altos costos asociados al Mundial de 2026, Filadelfia busca posicionarse como la alternativa más accesible para los aficionados que viajarán a Estados Unidos durante la próxima Copa del Mundo.

Con transporte público económico, opciones de alojamiento más moderadas y una amplia oferta gastronómica, la ciudad estadounidense quiere aprovechar su identidad obrera y trabajadora para atraer a miles de hinchas nacionales e internacionales que buscan vivir el torneo sin gastar cifras exorbitantes.

La discusión sobre los costos del Mundial ha tomado fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que la compañía de transporte de Nueva Jersey anunciara un incremento significativo en las tarifas del tren hacia el MetLife Stadium, escenario de la final del torneo. Algunos trayectos podrían costar hasta 105 dólares, generando críticas entre los seguidores del fútbol.

En contraste, quienes asistan a los partidos en el Lincoln Financial Field de Filadelfia podrán movilizarse en metro por apenas 2,90 dólares. Además, el regreso después de los encuentros será gratuito gracias a un acuerdo con Airbnb.

Queremos asegurarnos de que siga siendo accesible y asequible para los aficionados”, explicó Vanessa Garrett Harley, vicealcaldesa de Filadelfia, quien aseguró que la intención es evitar que los costos terminen excluyendo a sectores de la población.

Siga leyendo: ¡Confirmados con colombiano a bordo! Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

La Copa Mundial de 2026 será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y contará por primera vez con 48 selecciones. El torneo comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

En medio de la expectativa mundial, el elevado precio de las entradas, hospedajes y desplazamientos ha generado preocupación entre aficionados y federaciones deportivas. De hecho, la FIFA anunció recientemente una partida adicional de 100 millones de dólares para apoyar a las selecciones participantes ante el aumento de los gastos operativos.

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