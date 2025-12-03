Hinchas del Cúcuta intentaron linchar a José Cadena, presidente del club

Luego de una dramática definición ante el Real Cundinamarca, el Cúcuta Deportivo logró el regreso a la primera división del fútbol colombiano tras cinco años de ausencia. La afición que llenó el General Santander celebró en las gradas y el terreno de juego, sin embargo, la fiesta por poco termina en tragedia.

En medio de la euforia por el anhelado ascenso, hinchas saltaron a la cancha y buscaron festejar con los integrantes de la plantilla, sin embargo, una parte de los aficionados intentó agredir a José Augusto Cadena, presidente del Club.

Lea también: En partido para el infarto, con varios penales errados, Cúcuta logró ascender a primera división para 2026

El directivo bajó al terreno de juego para también festejar que en el 2026 el equipo norsantandereano jugará la Liga BetPlay. En ese momento, Cadena fue rodeado por varios hinchas, quienes provocaron que el hombre tuviera que correr ante la actitud agresiva de la afición motilona. Tuvo que salir del terreno y del estadio escoltado por miembros del cuerpo de seguridad.