Ni Aguerre ni Ospina: ¿quién es el mejor arquero en Colombia? Esto dice un estudio

El debate sobre quién es el mejor arquero del fútbol colombiano suele generar pasiones. Hinchas, técnicos y analistas defienden nombres como David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo o Washington Aguerre, aún cuando en ocasiones sus actuaciones no son tan limpias. Sin embargo, no es suficiente solo con mantener el arquero en cero... Para ser el mejor se necesita un poco más, y el estudio lo revela.
El fútbol moderno también habla a través de cifras y datos, que servirán para dar un giro a la discusión. Mediante gráficas y métricas extraídas de SofaScore, se concluyó que el protagonista actual no es uno de los históricos sino un guardameta que hoy pide a gritos un lugar privilegiado: Jorge Soto. Le contamos qué dicen los números y cómo se sustenta su ventaja sobre los demás arqueros del FPC.