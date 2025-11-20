¿Le robaron al DIM? La polémica jugada de Baldomero Perlaza que encendió los cuadrangulares

La primera fecha de los cuadrangulares semifinales dejó al DIM con más dudas que certezas, y la jugada que desató la polémica gira en torno a Baldomero Perlaza. ¿Era penalti la falta de Didier Moreno que derivó en la protesta y posterior expulsión del entrenador Alejandro Restrepo? La respuesta todavía divide opiniones. El incidente se dio al minuto 49, cuando Perlaza avanzaba con peligro hacia la portería de Junior. Las imágenes muestran un roce que comenzó fuera del área pero que se prolongó dentro de ella. Desde el inicio, algunos señalaron la posibilidad de un fuera de lugar del jugador del ‘Poderoso’, mientras que otros apuntaban a un contacto que merecía revisión por parte del VAR.

El ex árbitro Wilmer Barahona opinó en X: “El defensa Didier Moreno sujeta, se le va encima al delantero Baldomero, era falta la cual inicia fuera y se prolonga dentro del área penal. ¿Y el VAR?”. Por su parte, José Borda cuestionó la decisión arbitral: “En Junior vs Medellín, al árbitro Rojas le pidieron un penal de Moreno a Baldomero, pero el contacto ‘en el pie se ve fuera del área’. Ojalá publicaran el audio para saber qué revisaron”. Incluso la cuenta especializada VbarCentral analizó la jugada con detalle: “El jugador local toca el pie de su rival cuando estaba aún fuera del área, sin embargo, también lo sujeta, y esta sujeción se mantiene cuando el atacante está con su cuerpo dentro del área. Para cerrar: no hay offside de Baldomero Perlaza. Simplemente para el equipo arbitral no hubo penal, pues consideraron que la caída del jugador se da por el toque en el pie (afuera del área) y no por la sujeción prolongada. Es una jugada sumamente difícil y debatible”.

La polémica no solo encendió el debate entre los aficionados, sino que también derivó en la expulsión del técnico rojo, Alejandro Restrepo, quien reclamó con vehemencia la acción no revisada por el VAR.