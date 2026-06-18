Real Madrid fichó al francés Ibrahima Konaté hasta 2030

El Real Madrid anunció el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté, libre desde su salida del Liverpool a final de temporada y que firma con el club español hasta 2030.

Konaté, de 27 años, es el tercer refuerzo oficial del Real Madrid, tras el portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella, todos ellos representando a sus respectivas selecciones en el Mundial de Norteamérica.

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Se suma además la contratación del portugués José Mourinho como entrenador, movimientos que buscan poner fin a dos años sin títulos.

Konaté vestirá así la cuarta elástica de su carrera profesional, tras haber jugado en Sochaux, RB Leipzig y Liverpool las últimas cinco temporadas.

Tras llegar a Anfield en 2021, Konaté jugó 183 partidos con los Reds, ganando bajo las órdenes del alemán Jürgen Klopp la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra en su primera temporada pero cayendo derrotado en la final de Liga de Campeones contra el Real Madrid.