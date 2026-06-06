Iván René Valenciano está luchando contra una agresiva enfermedad: esta es la historia de “El Bombardero”

Pasó por equipos como Atalanta, Monarcas, Gama, Olmedo en Italia, México, Brasil y Ecuador, en el exterior; mientras que en Colombia estuvo en Junior, DIM, Bucaramanga, Deportivo Cali, Real Cartagena, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Millonarios, Centauros, Valledupar y Alianza. Tras su retiro, se radicó en Miami, donde reside actualmente.

“El Bombardero”, quien actualmente tiene 54 años de edad y se ha casado en tres ocasiones, tiene cinco hijos, marcó 217 goles en el fútbol colombiano y fue tres veces Botín de Oro en el país.

Valenciano, quien ha sido protagonista de momentos históricos en el fútbol colombiano por sus goles, también ha estado en el ojo del huracán por algunos escándalos extradeportivos; pero en esta oportunidad, es su salud la que lo tiene jugando el partido más duro de su vida.

En el programa El Mundo de Aco, que se transmite por Youtube, su creador, el actor Aco Pérez, lleva invitados especiales para hacerles entrevistas. En esta ocasión, desde Miami, el personaje del programa fue Iván René Valencia , “el Bombardero”, una de las leyendas del fútbol colombiano.

En el programa, Valenciano confesó que está luchando contra una enfermedad llamada trombocitosis esencial, un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea, de evolución lenta, caracterizado por la producción excesiva de plaquetas. En esta afección, la médula ósea produce demasiadas células formadoras de plaquetas (megacariocitos), lo que eleva el riesgo de coágulos sanguíneos.

Valenciano mencionó que se instaló en Miami por amor y, tras su tercer matrimonio, decidió radicarse en Estados Unidos. Aunque ya se separó, sigue en Miami; y con algo de nostalgia, mencionó que quisiera vivir en Barranquilla, donde la gente se encuentra con solo abrir la puerta de la casa.

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Actualmente, Valenciano se desempeña como entrenador de fútbol en Miami y, por ahora, mientras lucha contra la enfermedad, seguirá en Estados Unidos, añorando poder volver a Colombia.

En el programa, Valenciano recordó cómo fue su vida deportiva, su llegada a Junior, cuando su padre lo vendió por una situación económica difícil, cuando estaba cursando el octavo año de bachillerato y desde entonces, en el año 1988, arrancó su historia como jugador.

Entre sus amigos y quienes siempre han estado a su lado mencionó a Víctor Danilo Pacheco, Carlos El Pibe Valderrama, Hárold Lozano y Julio Comesaña.

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Ahora, Iván René iniciará un tratamiento para luchar contra su enfermedad, la cual ha sido agresiva en los últimos meses.

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Al final de la entrevista, Valenciano mencionó que es creyente, luchador y que seguirá luchando por superar la enfermedad que padece.