Confirmado: Jaime Alvarado no seguirá en el DIM para 2026; el jugador se despidió del equipo

El futbolista samario Jaime Alvarado no seguirá en el DIM para el 2026. Aunque el cuadro rojo no lo confirmó en el comunicado que compartió el lunes pasado donde informó que Washington Aguerre, Fainer Torijano, Ménder García y Yeferson Rodallega saldrían de la institución, en la tarde del martes el volante publicó un mensaje despidiéndose de la institución. Iría al Once Caldas de Manizales. “Hoy me despido de este equipo que fue mi hogar durante tres años. Me voy con el corazón lleno de gratitud y de emociones difíciles de explicar”, escribió el futbolista samario, de 26 años, en su cuenta de Instagram. Alvarado llegó al Medellín en enero del 2023 después de haber tenido un paso por Fortaleza de Bogotá. Venía como una joven promesa que se había formado en el fútbol español y también en el brasileño.

¿Cuál fue el balance que dejó el paso de Alvarado por el DIM?

Se irá del Medellín, a préstamo, siendo uno de los capitanes del club en los últimos años. Alvarado disputó, en total, 162 partidos con el DIM. En ellos anotó dos goles y dio siete asistencias –una de ellas en el Clausura de este año. Además, siempre ejerció un rol de liderazgo dentro del equipo paisa, con el cual llegó a las finales de Liga del 2023 y 2025.

Alvarado también fue protagonista en la final de Copa del 2025. A pesar de que este año no contó con los minutos que tuvo en sus primeras presentaciones con el cuadro antioqueño porque, por un lado, no estuvo en su mejor forma física en algunos momentos, mientras que de otra parte bajó su rendimiento deportivo, terminó el año siendo titular.

Por eso, en su despedida, agradeció: “Gracias a la hinchada, por estar en las buenas y en las malas, por exigir, por alentar y por hacerme sentir siempre el peso y el orgullo de vestir estos colores. Gracias al cuerpo técnico y a los directivos, por la confianza, el respaldo y el trabajo diario para llevar a este club siempre a lo más alto. Y gracias a mis compañeros, porque juntos dejamos el alma en cada entrenamiento y en cada partido”.

Finalmente, el volante, cuyas cualidades principales son darle buena salida al equipo desde atrás con un primer pase limpio y poner orden cuando sus compañeros “salen de posición”, se refirió a las finales que perdió con el cuadro rojo: “las tres finales perdidas duelen... y duelen mucho. Sé que la hinchada las sufrió, pero quiero decirles que yo también las sentí en lo más profundo, porque soñaba tanto como ustedes con levantar ese título. Esas heridas quedarán marcadas, pero también son parte del camino que compartimos”.