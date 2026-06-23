Con su partido ante RD Congo, James igualó registro histórico del Pibe y Rincón en los mundiales

Con su tercera participación en los mundiales, el volante cucuteño James Rodríguez sigue haciendo historia con la Selección Colombia e igualó a los históricos Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón como los colombianos con más partidos en los mundiales.

En medio de un grupo que en su mayoría son debutantes en este mundial, un grupo de futbolistas que participa en su tercera copa del mundo guía a los dirigidos por Néstor Lorenzo para dejar en alto el amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana.

Lea también | De la melena del ‘Pibe’ a la redención de James: El 10 de Colombia buscará reconquistar Norteamérica en el Mundial 2026

En esa lista entra el arquero David Ospina, el lateral Santiago Arias y los volantes Juan Fernando Quintero y James Rodríguez quien tiene el antecedente de ser el goleador de una copa del mundo tras sus 6 anotaciones convertidas en Brasil 2014.

Con sus anotaciones, el 10 guió al equipo de Pékerman a su mejor participación en los mundiales llegando a cuartos de final. En ese certamen Rodríguez estuvo presente en los cinco partidos ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil.