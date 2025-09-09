El rey de las asistencias: James Rodríguez igualó a Alexis Sánchez y dejó atrás a Messi y a Suárez

La Selección Colombia vivió una noche para recordar en su visita a Venezuela tras golear 6-3 a los patriotas. Pero no solo fue el gol de Yerry Mina el que permitió el empate cuando el partido estaba 1-0 a favor de los venezolanos, sino también un nuevo registro que consolida la grandeza de James Rodríguez en el continente. El capitán cafetero, con la precisión que lo caracteriza, ejecutó un tiro de esquina milimétrico que terminó en el cabezazo del defensor para el empate parcial. Una jugada que valió oro y que, además, lo instaló en la historia.
