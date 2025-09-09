El rey de las asistencias: James Rodríguez igualó a Alexis Sánchez y dejó atrás a Messi y a Suárez

La Selección Colombia vivió una noche para recordar en su visita a Venezuela tras golear 6-3 a los patriotas. Pero no solo fue el gol de Yerry Mina el que permitió el empate cuando el partido estaba 1-0 a favor de los venezolanos, sino también un nuevo registro que consolida la grandeza de James Rodríguez en el continente. El capitán cafetero, con la precisión que lo caracteriza, ejecutó un tiro de esquina milimétrico que terminó en el cabezazo del defensor para el empate parcial. Una jugada que valió oro y que, además, lo instaló en la historia.

Con esa asistencia, James alcanzó las 14 en Eliminatorias Sudamericanas, superando a dos gigantes como Lionel Messi y Luis Suárez, ambos con 13. Luego volvió a asistir en uno de los goles de Luis Suárez para llegar a 15 y ahora solo Neymar, con 19, lo supera, ya que quedó igualado con Alexis Sánchez (15). Un logro que refleja su vigencia y su capacidad para reinventarse cada vez que se pone la camiseta amarilla.

El volante cucuteño no solo suma estadísticas, sino que reafirma su rol como referente indiscutible de la Tricolor. Cada balón que pasa por sus pies se transforma en posibilidad, en ilusión, en esperanza de gol. A lo largo de su carrera, James ha demostrado que su visión y talento no entienden de edades ni de etapas: siempre aparece en los momentos importantes de la Selección.