No pierda la ida: por las fiestas decembrinas, Medellín tendrá cambio de horarios para trámites

Durante fin de año, específicamente los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, la atención al público en las sedes del Distrito de Medellín tendrán algunas modificaciones temporales, así que si antes de finalizar el año está pendiente de realizar trámites, ponga cuidado a los horarios que tendrán las diferentes entidades.

“Las sedes presenciales (Mascercas y Centros de Servicio a la Ciudadanía) no atenderán al público durante esos días, pero estarán habilitados los canales telefónicos y virtuales para realizar trámites, servicios y consultas. Estará disponible la Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604 44 44 144), el WhatsApp Flor (301 604 44 44) y el portal web www.medellin.gov.co, que incluye opciones como taquilla virtual y atención en lengua de señas”, dijo la subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, Mónica Henao.

En estos canales se puede solicitar el certificado de residencia, consultar el Sisbén, radicar PQRSD y documentos de Catastro e inscribirse en el programa Mínimo Vital de Agua Potable, pagar impuestos, entre otros. La atención será los días miércoles 24 y 31 de diciembre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., y los viernes 26 de diciembre y 2 de enero en su horario habitual, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. El martes 30 de diciembre el Centro de Servicio a la Ciudadanía de la Alpujarra atenderá hasta las 4:00 p. m.

Tenga también en cuenta que las taquillas de tesorería, en el primer piso del Centro Administrativo Distrital, y la Oficina de Servicios Tributarios no prestarán atención presencial en las fechas indicadas. Los contribuyentes podrán realizar trámites en el Portal Tributario, 24/7, como consulta y pago de impuestos, actualización de datos, descarga de certificados y presentación de declaraciones, en el sitio https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/portal-tributario/. La sede de Plaza Mayor no atenderá el viernes 26 de diciembre y 2 de enero, y prestará servicio el 29 y 30 de diciembre.

Los puntos de la Secretaría de Movilidad de Premium Plaza, Caribe y Sao Paulo atenderán el 24, 27 y 29 de diciembre hasta las 12:00 del mediodía y los viernes 26 y 2 de enero en su horario habitual. Estarán cerrados el 30 y 31 de diciembre. Los Mascercas de Poblado y Belén prestarán atención el martes 30, aunque las taquillas de movilidad estarán habilitadas únicamente hasta el mediodía. Fotodetecciones, multas y acuerdos de pago, certificados y presentar solicitudes de acuerdo, entre otros servicios, podrán realizarse en https://www.medellin.gov.co/portal-movilidad/#/public

Si aun en época de fiestas quiere sacar rato para leer, haces consultas o devolver ese libro que le puede generar una mora, las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, continuarán prestando atención al público con algunas modificaciones. Los Parques Biblioteca estarán abiertos el 26, 27, 29 y 30 de diciembre de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y el domingo 28 de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las Bibliotecas de Proximidad atenderán el 26, 29 y 30 de diciembre de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y el sábado 27 de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; aunque la mayoría no abre domingos ni festivos, hay excepciones: la Biblioteca Pública El Poblado y la Biblioteca Pública La Floresta abrirán el domingo 28 de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., y la Biblioteca Pública San Sebastián de Palmitas y la Casa de la Literatura, San Germán abrirán el sábado 27 de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., el Centro de Documentación Musical El Jordán abrirá de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. El miércoles 24 se prestará servicio en todas las bibliotecas hasta las 2:00 p. m., mientras que el jueves 25, miércoles 31 y jueves 1 de enero no habrá atención. Para más información, visite: https://bibliotecasmedellin.gov.co

Por su parte, y este dato es muy importante difundorlo, Buen Comienzo prestará servicio administrativo de manera continua durante las festividades de fin de año y año nuevo, en su sede del Edificio Vásquez. La atención al público se realizará de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. El servicio se suspenderá únicamente los días 26 de diciembre y 2 de enero. En el Edificio San Juan de Bulevar, donde se brinda atención al público en temas relacionados con la Secretaría de Educación, así como el Banco Distrital, que se encuentra en el Edificio Vásquez, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto.

Eso sí, los servidores públicos cuya labor es fundamental para que toda la ciudadanía permanezca segura: bomberos, tránsito, DAGRD, entre otros, trabajarán en su horario habitual.