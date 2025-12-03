Todo lo que tiene que saber sobre el sorteo este viernes del Mundial 2026: hora y artistas invitados al show

En Washington D. C. comenzará a definirse este viernes 5 de diciembre el camino de las selecciones rumbo a la Copa del Mundo, la primera que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y la primera edición en contar con 48 equipos y un calendario ampliado. El escenario elegido fue el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y se espera que la ceremonia mezcle el espectáculo con lo deportivo. El evento llega con más expectativas que nunca al incluir un formato con novedades, un estilo de gala hollywoodense y un despliegue artístico al nivel del deporte con más afición del mundo. Y aunque la atención estará puesta en conocer los grupos, la FIFA diseñó un evento pensado en sorprender. Le contamos todo lo que tiene que saber sobre el sorteo del Mundial.

Washington será la sede del evento tras un cambio de última hora

Aunque inicialmente se había previsto que la ceremonia fuera en Las Vegas, como ocurrió en el Mundial de 1994, reportes indican que la decisión cambió luego de una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a Gianni Infantino, presidente de la Fifa, trasladar la gala a la capital estadounidense. Así, Washington se convertirá en epicentro del fútbol mundial por un día.

Artistas invitados y presentadores de lujo

La FIFA confirmó un cartel musical sin precedentes para el sorteo. Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas del mundo, compartirá escenario con Robbie Williams, referente del pop británico. Puede leer: ¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?: “Iré donde pueda ser feliz” También estará Nicole Scherzinger, y el cierre lo protagonizará Village People, quienes interpretarán su legendario “Y.M.C.A.” en un final pensado para levantar al auditorio. El evento tendrá como anfitriones al actor Kevin Hart y a la modelo alemana Heidi Klum, quien regresa dos décadas después de haber participado en el sorteo del Mundial 2006. “Volver a ser el anfitrión del sorteo final después de 20 años es extraordinario”, expresó Klum. “La Copa del Mundo reúne al mundo como ninguna otra cosa”. A ellos se sumará el actor Danny Ramírez, encargado de aportar el sello hollywoodense junto a leyendas invitadas del fútbol.

¿Cómo y dónde ver el sorteo?

La ceremonia arrancará el viernes 5 de diciembre al mediodía (hora de Colombia), desde el Kennedy Center en Washington. Se podrá seguir por las señales nacionales de Caracol, RCN, Win Sports y D Sports. Además, por la transmisión oficial de la FIFA en sus plataformas digitales. Lea más: ¿Le está quedando grande a Canadá la financiación del Mundial 2026?

Novedades en el formato y en el sorteo

A diferencia de sorteos pasados, en esta edición la FIFA no extraerá una balota adicional para definir la casilla exacta, (por ejemplo A1, A2), dentro del grupo salvo por la asignación fija de los anfitriones. En su lugar, la posición que ocupará cada selección se determinará por el bombo del que salga y por un patrón de asignación predeterminado publicado por la FIFA. Esto otorga a la organización mayor control sobre el orden de partidos y el calendario.

Además, la FIFA implementó otra regla novedosa para proteger la estructura competitiva, que consiste en que las cuatro selecciones mejor clasificadas en el ranking (entre ellas España y Argentina, además de Francia e Inglaterra según la lista de cabezas de serie) serán ubicadas de forma que, si resultan primeras de su grupo, no se enfrentarán entre sí antes de la final. Es decir, el sorteo crea caminos opuestos para esas potencias, garantizando que sólo podrían cruzarse al término del cuadro si todos avanzan como líderes.

¿Cómo se hará el sorteo?

El proceso comenzará con la extracción de los equipos del Bombo 1, donde están México, Estados Unidos y Canadá (estos con posiciones A1, B1 y D1, respectivamente) junto a las otras cabezas de serie. A partir de ahí se irán extrayendo, en orden, los equipos de los bombos 2, 3 y 4 y se les asignará su grupo y la casilla prevista por el patrón de asignación de la FIFA. Las reglas de confederaciones se mantendrán, y no podrán coincidir en un mismo grupo selecciones de la misma confederación salvo excepciones previstas para la UEFA. El sorteo definirá rivales y caminos, pero no el calendario definitivo de partidos ni las sedes concretas para cada encuentro. Esas decisiones las confirmará la FIFA el sábado 6 de diciembre, una medida pensada para optimizar traslados, clima y ventanas televisivas entre tres países anfitriones. Le podría interesar: “Hay que estar preparados, cualquier grupo será difícil”: Ramón Jesurún sobre el sorteo del Mundial

¿Cómo quedaron los bombos del Mundial?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias UEFA, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

