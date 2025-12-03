Menor de 14 años perdió dos dedos al prender un volador en el barrio Olaya Herrera, de Medellín

Los hechos ocurrieron en la noche de este martes en este barrio de la comuna 7 (Robledo), cuando, de acuerdo con el reporte conocido por EL COLOMBIANO, la hermana del menor afectado, también de menos de 18 años, llegó con este artefacto explosivo, el cual se había encontrado en la calle.

Prender un volador dentro de su casa provocó que un menor de 14 años perdiera parte de dos de los dedos de su mano izquierda en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín. Con este caso, en Antioquia se registran cinco menores de 18 años lesionados por este artefacto explosivo.

En medio de la curiosidad y la imprudencia, este menor de 14 años, de nacionalidad venezolana, tomó una candela que había dentro de la propiedad y le prendió fuego al volador, que estalló inmediatamente.

La explosión le provocó lesiones en sus dos primeros dedos de la mano izquierda, por lo cual sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial del sector, donde fue atendido.

Sin embargo, en medio de las valoraciones se concluyó que el menor perdía el primer dedo de su mano y la falange distal del segundo, debido a la fuerza de la detonación. El menor deberá ser intervenido por un cirujano plástico del centro asistencial donde se encuentra internado tras esta emergencia.

Por este caso, los padres de este menor tendrán que responder ante las autoridades, como parte del protocolo que se debe seguir cuando hay menores de edad lesionados y explicar todo lo ocurrido, a riesgo de poder perder la patria potestad.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, este año se han contabilizado 29 personas quemadas con pólvora, de los cuales 20 eran adultos. Además, es el segundo caso de amputación que va durante esta temporada de fin de año.

Además de este caso, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se contabilizaron otros cuatro casos, todos en la capital antioqueña y todos adultos entre los 23 y los 35 años. Dos se quemaron sus manos, uno su tronco y el restante un pie por manipulación de voladores, luces de bengala y papeleta.