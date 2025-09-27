x

James Rodríguez, sin técnico: Eduardo Berizzo renunció como entrenador del León de México

Por medio de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el equipo mexicano confirmó que la renuncia del estratega argentino fue “un acto de nobleza”, en medio de los resultados negativos en liga.

    El técnico argentino Eduardo Berizzo, de 55 años, se va del club mexicano con 14 victorias, 11 empates y 15 derrotas. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
    Berizzo en un entrenamiento con León. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
    Eduardo Berizzo Magnolo, exfutbolista y director técnico argentino. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
    James Rodríguez con la camiseta de León y la Selección Colombia. FOTO: Redes sociales @clubleonfc y @FCFSeleccionCol
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

27 de septiembre de 2025
Otro capítulo en los banquillos del fútbol mexicano ha terminado. El argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo renunció en la tarde de este sábado 27 de septiembre a la dirección técnica del Club León de la Liga MX, a consecuencia de la crisis de resultados en el torneo Apertura 2025.

“En un acto de nobleza pocas veces vista en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del club León concluye, presentando su renuncia”, informó el equipo esmeralda a traves de un comunicado.

Le puede interesar: Video | Regresó tras la lesión: Juan David Cabal anotó en el empate entre Juventus y Atalanta por la Liga de Italia

El Club León detalló que la renuncia del estratega argentino, fue “aceptada de común acuerdo” y que “la decisión fue muy dolorosa para nosotros”. Berizzo, de 55 años de edad, dijo adiós luego de que el León perdiera 2-0 en su visita a los Bravos de Juárez por la undécima fecha del torneo Apertura 2025.

Con su tercera derrota en el torneo, ‘La Fiera’ llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar. La crisis del León con Berizzo estalló en la novena jornada cuando fue goleado 5-0 en su visita al Tijuana. Y luego en la décima fecha, como local, cedió el empate 2-2 ante Mazatlán después de tener una ventaja de dos goles.

Desde el pasado miércoles, tras la igualdad 2-2 con los Cañoneros del Mazatlán, la afición leonesa ya exigía en el estadio Nou Camp la salida del entrenador argentino con los gritos, “¡Fuera Berizzo! ¡Fuera Berizzo!”.

El entrenador cordobés, que antes de llegar a México dirigió a los clubes españoles Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao, de la Liga EA Sports, estaba en su tercer torneo consecutivo con el León. En total, Berizzo dirigió a ‘La Fiera’ en 40 partidos de la liga mexicana, y su balance fue de 14 victorias, 11 empates y 15 derrotas.

Berizzo en un entrenamiento con León. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
Berizzo en un entrenamiento con León. FOTO: Redes sociales @clubleonfc

En el comunicado de despedida, el León definió al exentrenador de selecciones como Paraguay y Chile, como “un hombre íntegro y lleno de valores deportivos”, quien le aportó mucho a la institución durante el tiempo en que estuvo.

Además, el club esmeralda expresó su agradecimiento al cuerpo técnico del Toto Berizzo, integrado por Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli. Desde León los definieron como “un cuerpo técnico muy cercano y humano”.

¿Berizzo nunca supo utilizar bien a James Rodríguez?

Hace un par de semanas, un sector de la prensa deportiva mexicana cuestionó el desempeño de James Rodríguez en el equipo de León, luego de compararlo con sus actuaciones en la Selección Colombia.

Aunque el 10 colombiano ha mostrado su talento con el club mexicano, desde el pódcast partidario Enfierados Pódcast se preguntaron si su presencia en la cancha es realmente un activo o, peor aún, “un desperdicio de dinero”.

Con respecto al funcionamiento del equipo, el técnico Eduardo Berizzo intentó poner paños fríos al asunto, señalando que las fechas Fifa afectan la “frescura” de los jugadores. Y si bien esto es cierto, para los seguidores del León, la situación iba más allá del simple desgaste físico.

Eduardo Berizzo Magnolo, exfutbolista y director técnico argentino. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
Eduardo Berizzo Magnolo, exfutbolista y director técnico argentino. FOTO: Redes sociales @clubleonfc

Ellos expresaron que con la selección, James brilla, ya que sus estadísticas son incuestionables. “El jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva”, detallaron.

En un sistema que lo potencia, demuestra su calidad y por eso fue uno de los jugadores más destacados de la pasada Eliminatoria. Sin embargo, plantearon la posibilidad de que con el sistema que jugaba Berizzo en León, James era un jugador que no entraba en el juego de la misma manera.

En el León, el panorama cambia. Con el equipo en la décima posición del Torneo Apertura, desde el pódcast Enfierados se cuestionaron lo siguiente: “¿Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral?”, expusieron.

James Rodríguez con la camiseta de León y la Selección Colombia. FOTO: Redes sociales @clubleonfc y @FCFSeleccionCol
James Rodríguez con la camiseta de León y la Selección Colombia. FOTO: Redes sociales @clubleonfc y @FCFSeleccionCol

Y respondieron con contundencia: “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia [...] pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”.

La crítica se enfocó en el entrenador y la aparente falta de un plan que potencie el talento de su estrella, sin dejar a un lado que las mejores actuaciones de James han sido con Colombia. Algunos, en lugar de culpar al jugador, culparon al sistema de juego de Berizzo, calificando la situación de “desperdicio, tiraste a la basura el dinero”.

También le puede interesar: “Es un desperdicio”: prensa de México criticó el rendimiento de James en León tras comparar su desempeño en la Selección

