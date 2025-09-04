James, Córdoba y Quintero, tres canteranos de Envigado que le dieron la clasificación a Colombia al Mundial

El ambiente antes, durante y después del partido de Colombia ante Bolivia en el Metropolitano fue mágico, una comunión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, que nunca dejaron de respaldar y que celebraron la victoria que confirmó a la Tricolor en el Mundial de 2026.

Un triunfo que tuvo como protagonistas a tres canteranos de Envigado: James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, encargados de marcar los tantos para que Colombia vuelva a un Mundial tras ocho años.

No hay duda de que el más representativo de las bases de la institución naranja es James Rodríguez. Debutó el 21 de mayo de 2006, a la edad de 14 años, con Envigado y en su primer año fue pieza clave para el ascenso del equipo a la primera categoría.

En dos temporadas jugó 30 partidos y marcó 8 goles, cifras que le sirvieron para dar el salto al Banfield de Argentina.

Otro que siguió el mismo camino fue Juan Fernando Quintero. Una zurda “mágica” pulida en Envigado que llegó a la élite del fútbol. Comenzó a mostrar condiciones en 2005, pero fue solo en 2009 cuando debutó como profesional con los envigadeños.

Jhon Andrés Córdoba, oriundo de Istmina, Chocó, de 31 años. También dejó su huella goleadora en el conjunto paisa. Debutó en el 2010 y marcó 13 goles.

Córdoba jugó también tres temporadas en la Cantera de Héroes y en la 2012/13 comenzó su trayectoria internacional. Pasó a Jaguares de Chiapas y, después de un largo periodo en Alemania, es de los artilleros más importantes de la Liga rusa, donde acaba de ser segundo goleador (15 tantos).