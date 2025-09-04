x

James, Córdoba y Quintero, tres canteranos de Envigado que le dieron la clasificación a Colombia al Mundial

Colombia vuelve al Mundial tras ocho años de ausencia. Su última actuación había sido en Rusia 2018.

  James Rodríguez celebra con Jhon Córdoba, en el triunfo ante Bolivia 3-0, ambos marcaron en el Metropolitano. FOTO GETTY
    James Rodríguez celebra con Jhon Córdoba, en el triunfo ante Bolivia 3-0, ambos marcaron en el Metropolitano. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
04 de septiembre de 2025
El ambiente antes, durante y después del partido de Colombia ante Bolivia en el Metropolitano fue mágico, una comunión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, que nunca dejaron de respaldar y que celebraron la victoria que confirmó a la Tricolor en el Mundial de 2026.

Un triunfo que tuvo como protagonistas a tres canteranos de Envigado: James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, encargados de marcar los tantos para que Colombia vuelva a un Mundial tras ocho años.

No hay duda de que el más representativo de las bases de la institución naranja es James Rodríguez. Debutó el 21 de mayo de 2006, a la edad de 14 años, con Envigado y en su primer año fue pieza clave para el ascenso del equipo a la primera categoría.

En dos temporadas jugó 30 partidos y marcó 8 goles, cifras que le sirvieron para dar el salto al Banfield de Argentina.

Otro que siguió el mismo camino fue Juan Fernando Quintero. Una zurda “mágica” pulida en Envigado que llegó a la élite del fútbol. Comenzó a mostrar condiciones en 2005, pero fue solo en 2009 cuando debutó como profesional con los envigadeños.

Jhon Andrés Córdoba, oriundo de Istmina, Chocó, de 31 años. También dejó su huella goleadora en el conjunto paisa. Debutó en el 2010 y marcó 13 goles.

Córdoba jugó también tres temporadas en la Cantera de Héroes y en la 2012/13 comenzó su trayectoria internacional. Pasó a Jaguares de Chiapas y, después de un largo periodo en Alemania, es de los artilleros más importantes de la Liga rusa, donde acaba de ser segundo goleador (15 tantos).

Los goles de James, Córdoba y Quintero llegaron a los minutos 30, 74 y 83, respectivamente, para la victoria de Colombia, que llegó a 25 puntos y se clasificó al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

James y Quintero vuelven a un Mundial, mientras que Córdoba será debutante en la máxima cita del fútbol internacional, algo que celebró con gran euforia, tras varios meses de tragos amargos por los goles que no llegaban en la Eliminatoria.

“Agradecido con Dios y mi familia porque son los que han soportado todo lo que ha pasado en este proceso. Por eso me siento muy feliz porque hemos trabajado mucho y agradecido con mis compañeros y el cuerpo técnico por el respaldo y contento por la clasificación”, dijo Córdoba, al final del partido.

James, quien también se vio bastante emotivo, con algunas lágrimas abrió el camino a los 30 minutos, para ir consolidando la clasificación, por lo que será su tercer Mundial, ya que estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Cuando era niño soñaba con todas estas cosas y me siento muy feliz y agradecido porque las he cumplido casi todas. Siempre queremos ganar, jugar bien y este equipo tiene hambre y ahora a prepararnos para esa gran cita mundial”, comentó el capitán de la Selección.

Finalmente, Juan Fernando Quintero, sostuvo que “me siento muy feliz, que esto sea un motivo para unir el país, para unirnos todos. Dios me puso en estos momentos, he sido un afortunado y va a ser mi tercer Mundial, solo que Dios me dé salud para poder estar”.

En los últimos 20 años Envigado ha sido un exportador “top” de jóvenes a las diferentes ligas del mundo, especialmente de América y Europa.

Liga Betplay

