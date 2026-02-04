x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Combo Chimbita celebra 10 años en Medellín

El grupo se presentará por primera vez en la ciudad el próximo sábado 7 de febrero en La Pascasia.

  • El Combo Chimbita celebra 10 años en Medellín
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

El Combo Chimbita está cumpliendo 10 años y la celebración empezó con una gira por Colombia, que los ha llevado por Barranquilla, Bogotá y que los traerá por primera vez a Medellín este sábado. La noche será una fiesta y la fiesta será un viaje por el universo del Combo.

Le puede interesar: Juanes anuncia nuevo álbum: nombre, fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora

–Vamos a pasar por muchos de los estilos que nos han influenciado a través de los años, por muchas emociones y sentimientos. Va a ser muy bonito, empezamos con canciones del primer disco y vamos avanzando un poco por todos, finalizando con las canciones más recientes y vamos a tener una sorpresita, algo muy muy nuevo –,dice el Combo.

Integrado por Dilemastronauta, Niño Lento, Prince of Queens y Carolina Oliveros, el Combo Chimbita nació en Nueva York en 2016, todo muy espontáneo, tocando en jams, haciendo música entre amigos, pero encajó tan bien que terminó haciendo una residencia de un año en el icónico local Barbès de Brooklyn y lanzando su primer EP El Corredor Del Jaguar.

Su música suele describirse como psicodelia caribeña y futurismo tropical porque su sonido tiene un poco de todo, desde elementos electrónicos, rock, bullerengue, hasta kompa y funaná. Su música es movimiento.

–Nosotros somos inmigrantes, eso es una parte importante de la experiencia y de nuestra vida, y eso se ve reflejado en la música–, dice el Combo.

Su música borra fronteras, toma influencias de todo y se hace en el camino. El disco en el que están trabajando ahora, por ejemplo, empezaron a grabarlo a finales del año pasado en Massachusetts y lo están terminando en Bogotá. El anterior lo grabaron en Puerto Rico, su música no tiene lugar, pero se vuelve hogar.

–Siempre componemos juntos. Nunca llega nadie con una canción ya hecha, el trabajo lo hacemos los cuatro al tiempo, cada uno va metiendo lo suyo. Todo tenemos influencias muy distintas, entonces al momento de componer nosotros cada uno trae como su propia su propia sazón –dice el Combo.

Lea también: Hermanos Gutiérrez hipnotizaron Medellín con dos horas de guitarras en el Teatro Metropolitano

Así han publicado tres discos Abya Yala (2017), Ahomale (2019) e Ire (2021). Del disco que están trabajando prefieren no decir mucho todavía, pero esperan lanzarlo este año. Aunque antes vendrá en nuevo EP. El próximo mes se lanza el primer single.

Este será un año lleno de sorpresas, presentaciones y lanzamientos, es un año para celebrar los 10 años del Combo Chimbita, que es música y amistad.

–Nosotros somos muy buenos amigos, somos casi una familia y hemos sido muy afortunados de vivir muchas experiencias muy especiales y de viajar. La música nos ha llevado a lugares que nunca pensamos que íbamos a llegar. Hemos tocado en las ruinas romanas en Francia, en festivales en Seattle, en Puerto Rico y en el carnaval de Barranquilla, pero hemos sido también muy afortunado de poder crecer juntos.

Este sábado la música los trae a Medellín por primera vez, y ellos con su música nos llevarán en un viaje por su historia.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida