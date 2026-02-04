El Combo Chimbita celebra 10 años en Medellín

El Combo Chimbita está cumpliendo 10 años y la celebración empezó con una gira por Colombia, que los ha llevado por Barranquilla, Bogotá y que los traerá por primera vez a Medellín este sábado. La noche será una fiesta y la fiesta será un viaje por el universo del Combo.

–Vamos a pasar por muchos de los estilos que nos han influenciado a través de los años, por muchas emociones y sentimientos. Va a ser muy bonito, empezamos con canciones del primer disco y vamos avanzando un poco por todos, finalizando con las canciones más recientes y vamos a tener una sorpresita, algo muy muy nuevo –,dice el Combo.

Integrado por Dilemastronauta, Niño Lento, Prince of Queens y Carolina Oliveros, el Combo Chimbita nació en Nueva York en 2016, todo muy espontáneo, tocando en jams, haciendo música entre amigos, pero encajó tan bien que terminó haciendo una residencia de un año en el icónico local Barbès de Brooklyn y lanzando su primer EP El Corredor Del Jaguar.

Su música suele describirse como psicodelia caribeña y futurismo tropical porque su sonido tiene un poco de todo, desde elementos electrónicos, rock, bullerengue, hasta kompa y funaná. Su música es movimiento.

–Nosotros somos inmigrantes, eso es una parte importante de la experiencia y de nuestra vida, y eso se ve reflejado en la música–, dice el Combo.