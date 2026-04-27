James Rodríguez volverá a jugar este martes 28 de abril, el capitán de Colombia habla de cómo llegará al Mundial

Las noticias sobre James Rodríguez han sido positivas en los últimos días. El pasado sábado 25 de abril, Minnesota United (el equipo de James) recibió a Los Angeles FC (LAFC) en la décima fecha de la MLS. El director técnico neozelandés, Cameron Knowles, alineó a Rodríguez como titular por primera vez en el campeonato.
James tuvo un buen partido, con aportes en ataque y defensa; le brindó equilibrio e ideas a la escuadra de Minneapolis. Sin embargo, esto no se pudo ver reflejado en el marcador. Jugó 62 minutos, remató 6 veces (2 de ellas al arco), dio 49 pases correctos de 59 (83%) y 34 llegaron a destino de 44 intentados en campo rival (77%), además de recuperar 5 veces el balón.