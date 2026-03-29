Video | Con este gol, Jaminton Campaz sacó la cara por una Colombia “desdibujada” contra Francia

Era una prueba de fuego y, al parecer, la Selección Colombia se quemó. El duelo ante Francia –último amistoso de preparación antes del Mundial–, se suponía una prueba para medir el verdadero nivel del equipo criollo dirigido por Néstor Lorenzo: no solo el resultado, sino el nivel futbolístico que mostrara el cuadro cafetero, daría luces sobre qué esperar en Norteamérica 2026 cuando deba enfrentar rivales de peso.
La actuación colombiana dejó más preocupaciones que certezas. Los futbolistas del elenco criollo se mostraron lentos, descoordinados, superados por una Selección de Francia que no utilizó, desde el primer momento, a sus jugadores estelares –Mbappé entró al segundo tiempo, por ejemplo–.