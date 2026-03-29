x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Con este gol, Jaminton Campaz sacó la cara por una Colombia “desdibujada” contra Francia

El seleccionado cafetero jugó uno de sus peores partidos en la era Lorenzo.

  • El entrenador argentino Néstor Lorenzo metió a Campaz para el segundo tiempo. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El entrenador argentino Néstor Lorenzo metió a Campaz para el segundo tiempo. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Era una prueba de fuego y, al parecer, la Selección Colombia se quemó. El duelo ante Francia –último amistoso de preparación antes del Mundial–, se suponía una prueba para medir el verdadero nivel del equipo criollo dirigido por Néstor Lorenzo: no solo el resultado, sino el nivel futbolístico que mostrara el cuadro cafetero, daría luces sobre qué esperar en Norteamérica 2026 cuando deba enfrentar rivales de peso.

La actuación colombiana dejó más preocupaciones que certezas. Los futbolistas del elenco criollo se mostraron lentos, descoordinados, superados por una Selección de Francia que no utilizó, desde el primer momento, a sus jugadores estelares –Mbappé entró al segundo tiempo, por ejemplo–.

James Rodríguez dejó en evidencia que le falta ritmo de competencia. Luis Díaz intentó todo lo que pudo hacer algo diferente, mostrar su magia ante los franceses, pero no encontró un socio con el cual apoyarse mientras estuvo en cancha. Dio la sensación, como en el duelo ante Croacia del jueves pasado, que los titulares de Colombia no estaban listos para serlo.

Entre tanto, también quedó la idea de que los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, que en teoría son los que buscan “convencer” a Néstor Lorenzo para que los tenga en cuenta en su lista final de elegidos para la Copa del Mundo que empieza el próximo 11 de junio, jugaron mejor, con mayor dinamismo, que los “fijos”.

¿Cómo fue el gol de Jaminton Campaz?

Uno de ellos fue el nariñense Jaminton Campaz, de 25 años, quien juega en Rosario Central de Argentina e ingresó en la segunda parte como sustituto de Luis Díaz. “El Bichito”, como le decía el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, mostró buena asociación con Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba en el tiempo que estuvo en cancha.

De hecho, en una jugada donde se asociaron llegó, al minuto 77, el tanto del descuento del equipo colombiano. Lo marcó Campaz, quien definió cruzando con su pierna izquierda un balón que recibió dentro del área. Festejó con la euforia de quien logra su primera anotación en el seleccionado nacional, pero al tiempo con la prudencia de quien recuerda que lo hizo en un duelo donde su equipo se vio superado –por mucho–, por el rival.

Este fue el bautizo goleador de Campaz con la Selección Colombia. El nariñense ha disputado nueve encuentros con el equipo de mayores y, en el proceso a Norteamérica 2026, fue uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo. ¿El gol ante Francia lo metió al Mundial?

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida