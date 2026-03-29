Video | Con este gol, Jaminton Campaz sacó la cara por una Colombia “desdibujada” contra Francia

Era una prueba de fuego y, al parecer, la Selección Colombia se quemó. El duelo ante Francia –último amistoso de preparación antes del Mundial–, se suponía una prueba para medir el verdadero nivel del equipo criollo dirigido por Néstor Lorenzo: no solo el resultado, sino el nivel futbolístico que mostrara el cuadro cafetero, daría luces sobre qué esperar en Norteamérica 2026 cuando deba enfrentar rivales de peso. La actuación colombiana dejó más preocupaciones que certezas. Los futbolistas del elenco criollo se mostraron lentos, descoordinados, superados por una Selección de Francia que no utilizó, desde el primer momento, a sus jugadores estelares –Mbappé entró al segundo tiempo, por ejemplo–.

James Rodríguez dejó en evidencia que le falta ritmo de competencia. Luis Díaz intentó todo lo que pudo hacer algo diferente, mostrar su magia ante los franceses, pero no encontró un socio con el cual apoyarse mientras estuvo en cancha. Dio la sensación, como en el duelo ante Croacia del jueves pasado, que los titulares de Colombia no estaban listos para serlo. Entre tanto, también quedó la idea de que los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, que en teoría son los que buscan “convencer” a Néstor Lorenzo para que los tenga en cuenta en su lista final de elegidos para la Copa del Mundo que empieza el próximo 11 de junio, jugaron mejor, con mayor dinamismo, que los “fijos”.

¿Cómo fue el gol de Jaminton Campaz?

Uno de ellos fue el nariñense Jaminton Campaz, de 25 años, quien juega en Rosario Central de Argentina e ingresó en la segunda parte como sustituto de Luis Díaz. “El Bichito”, como le decía el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, mostró buena asociación con Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba en el tiempo que estuvo en cancha.

De hecho, en una jugada donde se asociaron llegó, al minuto 77, el tanto del descuento del equipo colombiano. Lo marcó Campaz, quien definió cruzando con su pierna izquierda un balón que recibió dentro del área. Festejó con la euforia de quien logra su primera anotación en el seleccionado nacional, pero al tiempo con la prudencia de quien recuerda que lo hizo en un duelo donde su equipo se vio superado –por mucho–, por el rival.