Castrilli arremete contra la UEFA y Vinícius tras sanción a Prestianni: “¿Cualquiera puede acusar sin pruebas?”

La reciente sanción impuesta al argentino Gianluca Prestianni ha generado una ola de críticas en el mundo del fútbol. Una de las más duras provino del exárbitro argentino Javier Castrilli, conocido como el “sheriff” durante su etapa como juez, quien apuntó tanto contra la UEFA como contra el delantero brasileño Vinícius Júnior.
Castrilli no escatimó en calificativos y cargó con dureza contra el atacante del Real Madrid, a quien acusó de provocar situaciones dentro del campo.
“Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana. Créale a este engendro de los excesos woke”, escribió el excolegiado.