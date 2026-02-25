Antioquia volvió a pedir asistencia militar a la Nación por crisis en 26 municipios

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió una nueva solicitud de asistencia militar al Gobierno Nacional para exigir la presencia urgente de la Fuerza Pública en por lo menos 26 municipios en alto riesgo en el departamento. El nuevo decreto, que aparece poco antes de cumplirse un año de una solicitud similar que no fue atendida, pidió además nuevas medidas especiales, como la creación de una burbuja operacional, que permita a entes como la Policía, el Ejército y la Fiscalía mejorar su coordinación para confrontar a los grupos armados. Los municipios incluidos en el nuevo pedido se concentran en las subregiones del Nordeste y el Norte antioqueño, que se han consolidado como unas de las zonas más críticas en materia de orden público en el país.

La lista completa está compuesta por Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí y Yalí, en el Nordeste; y Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal, en la subregión del Norte antioqueño. Dentro de los indicadores más alarmantes, la administración seccional destacó que entre enero y febrero de 2026 se produjo un incremento del 260% de los homicidios en el Nordeste.