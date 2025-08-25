Gandolfi tras el empate de Nacional contra América: “Los dos equipos veníamos golpeados”

El técnico de Atlético Nacional, el argentino Javier Gandolfi, se mostró tranquilo por el empate 1-1 de su equipo, como visitante en el Estadio Pascual Guerrero, ante América de Cali en juego correspondiente a la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025.
El orientador resaltó el esfuerzo y profesionalismo de sus dirigidos, que atraviesan un momento difícil tras la eliminación de la Copa Libertadores en los octavos de final contra Sao Paulo.
“Seguimos sumando, el equipo está en ese momento, sacando el partido de Sao Paulo que lo perdimos por penales, no conocemos la derrota hace mucho y eso es gracias a la entrega de los jugadores”.