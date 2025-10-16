“Ayuden al menos a tener muerte digna”: el llamado de pacientes de Nueva EPS a Petro

El drama de los pacientes de Nueva EPS no para. En el medio de un plantón de usuarios de esa aseguradora frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, se conocieron los testimonios de varias personas que hacen un llamado para solucionar los problemas de atención en salud que han vivido. En Villavicencio también hubo llamados de urgencia.
El llamado es uno solo: “¡Sí al derecho a la vida y a la salud!”. Era lo que se leía en pancartas y se oía en voz de las decenas de personas que participaron en el plantón. Algunos, incluso, señalaban que desde enero tenían medicamentos pendientes por recibir.
“No ha sido posible, no nos han escuchado, necesitamos que nos expliquen porqué no hay agenda (para las citas), por qué se han cerrado los servicios en diferentes clínicas, por qué Colsubsidio y Cafam no nos entregan medicamentos, como la insulina. Tenemos aquí pacientes diabéticas que no se las han entregado”, dijo una de las participantes de las Asociaciones de Usuarios de Nueva EPS.