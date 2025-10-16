¡Contratación inmediata! Empresas abren más de 9.000 vacantes en diversos roles y sectores del país

Para quienes están buscando trabajo con urgencia hay más de 9.000 ofertas que en las últimas horas abrieron varias empresas para cubrir las demandas del último trimestre del año. Por ende, los procesos de contratación son ágiles. Estas ofertas están disponibles a través de la plataforma de Magneto Empleos, que además cuenta con más de 177.000 ofertas laborales en todo el país, solo requiere inscribirse en este enlace para aplicar de manera gratuita. Entre las ciudades que más buscan talento urgente se encuentran Bogotá con más de 2.600, Medellín con más de 1.000, Cali con más de 500 y Barranquilla con 200. Le puede interesar: Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

Sectores en los que más están contratando de forma inmediata

Los sectores más requeridos con urgencia por las empresas son los siguientes: - Ventas. - Producción, operarios y manufactura. - Bodega, logística y transporte. - Servicio al cliente. - Call center telemercadeo y BPO.

Empleos más destacadas con contratación inmediata

Asesor comercial - Bogotá

Salario: 1.623.500. Requisitos: - Formación académica: Bachiller culminado y certificado. - Experiencia: No se requiere experiencia previa. - Disponibilidad: Domingo a domingo, con un día de descanso entre semana. - Estudiantes: Se aceptan estudiantes con jornada netamente nocturna. Habilidades deseadas: - Conocimiento en ventas. - Manejo de herramientas digitales. - Comunicación efectiva. - Orientación al cliente. - Adaptabilidad al cambio. Lea más: ¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella Condiciones laborales: - Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte de $200.000. - Prestaciones: Todas las de ley. - Comisiones: sin techo, con pagos quincenales (los días 6 y 21). - Horario: 8 horas diarias, 44 horas semanales. - Turnos disponibles: 7:00 a 4:00, 8:00 a 5:00, 9:00 a 6:00, 10:00 a 7:00 y 11:00 a 8:00. - Se pagan dominicales y festivos con recargo. Beneficios: - Oportunidades de crecimiento laboral. - Bonos de desempeño. - Estabilidad laboral. Aplique aquí.

Oportunidad como cajero/a en grandes superficies - contratación inmediata - Bello

Salario: 1.821.000 a 3.500.000. Requisitos: - Formación: Estudiante virtual de mínimo 6° semestre de cualquier carrera profesional, técnico o tecnólogo. También aceptamos profesionales titulados. - Experiencia: Mínimo un año de experiencia reciente manejando caja, incluyendo funciones de apertura, cierre, recepción de efectivo y otros medios de pago, recaudos superiores a $30 millones y arqueos de caja. Condiciones laborales: - Salario atractivo para jornada de 46 horas: Un salario base de $1.821.000 + $80.000 de variable + recargos adicionales y todas las prestaciones de ley . - Horarios flexibles: Trabaja de lunes a domingo con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Los turnos son de 8 horas (apertura, intermedio y cierre), lo que te permite equilibrar tu vida personal y académica. Beneficios adicionales: - Comisiones por tu desempeño. - Crecimiento interno: ofrecen oportunidades para ascender dentro de la compañía. Postúlese acá.

Auxiliar de contratación - Medellún

Salario: 1.423.500. Funciones principales: - Apoyar en la contratación de personal. - Realizar referenciación y aplicación de pruebas. - Administrar y controlar herramientas de apoyo de la oficina (scanner, proyector, etc.). - Brindar apoyo al área de Salud Ocupacional y Calidad. - Archivar y organizar documentación administrativa. - Solicitar y hacer seguimiento a estudios de seguridad, exámenes médicos, visitas domiciliarias y polígrafos. - Recibir, revisar y gestionar facturas de proveedores. Conozca también: ¿Busca empleo en mercadeo o ventas? Mercadeo Efectivo tiene oportunidades laborales en Colombia Requisitos: - Técnico o Tecnólogo en Administración, Secretariado o carreras afines. - Conocimientos en Excel, redacción y ortografía (deseable). - Experiencia mínima en funciones administrativas. Envie la hoja de vida.

Abogado Jr contratación - Cali