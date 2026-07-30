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Video | Gol y asistencia de Jhon Arias con Palmeiras en la goleada a Vitória en el Campeonato Brasileño

El Verdao es líder del torneo con una ventaja de ocho puntos sobre su perseguidor, Flamengo que empató en la jornada.

  • El colombiano Jhon Arias celebra con sus compañeros el tanto que marcó, en la goleada que Palmeiras le propinó a Vitória 0-4 en el Campeonato Brasileño. FOTO TOMADAX@Palmeiras
    El colombiano Jhon Arias celebra con sus compañeros el tanto que marcó, en la goleada que Palmeiras le propinó a Vitória 0-4 en el Campeonato Brasileño. FOTO TOMADAX@Palmeiras
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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El colombiano Jhon Arias volvió a ser figura con Palmeiras; esta vez, marcó gol y dio asistencia en la goleada de su equipo 0-4 ante Vitória, en el Campeonato Brasileño 2026, que lidera con una diferencia de ocho puntos de ventaja.

Arias además recibió una falta en la que el VAR llamó al central para que expulsara al jugador, ya que le lanzó una plancha al colombiano que terminó en el suelo, quejándose de dolor.

Entérese: Jhon Arias, en el top-10 de jugadores con mejor rendimiento en el Mundial-2026

El tanto de Arias llegó al minuto 70, en una gran acción individual en el área, en la que se auto habilita y, tras girarse, sacó un remate cruzado abajo que se metió en el arco; era el 0-3 del Verdão.

“Para nosotros era importante vencer, en un campo complicado. Sabíamos que teníamos que venir aquí y lograr los tres puntos, y continuar firmes en el liderato”, dijo Jhon Arias tras el partido.

De esta manera, Palmeiras es líder del Campeonato Brasileño Serie A con 47 puntos, seguido por Flamengo con 39 y Paranaense con 36. Fluminense es cuarto con 34 unidades.

Palmeiras contra Vitória: así fue el desarrollo del partido

El Verdão saltó al césped conociendo la igualdad 1-1 de Flamengo, en casa del Inter de Porto Alegre y aprovechó para aumentar su diferencia de puntos, en un partido marcado por la polémica.

Los locales se quedaron con nueve jugadores en apenas 3 minutos, en la primera mitad, tras pedir desde el VAR al árbitro que revisara las jugadas.

Primero, expulsó al defensa Cacá por una entrada al colombiano Arias. Tras confirmarse la expulsión, Luan Candido hizo una señal de “robo” hacia el colegiado, que inicialmente no vio, pero al ser avisado desde la sala del VAR revisó las imágenes y también expulsó al defensa.

Contra 9 jugadores, el Palmeiras no tuvo problemas y se sentenció el camino de la victoria con un gol del brasileño-paraguayo Maurício y otro de Fabiano Souza en propia portería, antes del cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo, Jhon Arias, tras una gran jugada individual, y el paraguayo Ramón Sosa, de tiro libre, completaron la goleada.

También le puede interesar: Video | Así fue el doblete de Jhon Arias en el triunfo de Palmeiras ante Junior en Libertadores

En otro resultado, en Río de Janeiro, el portero Ronaldo evitó la victoria del Fluminense contra el Bahía, en un duelo que terminó 0-0 en el que los locales tuvieron numerosas oportunidades pero no acertaron.

Fue el tercer empate seguido del Flu tras el parón por el Mundial 2026 y sigue cuarto a 13 puntos del Palmeiras.

El Bahía, mientras tanto, es quinto, a dos puntos del Fluminense.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos puntos de ventaja le lleva Palmeiras a Flamengo en el Brasileirão 2026?
Palmeiras lidera el Campeonato Brasileño Serie A con 47 puntos, sacándole una diferencia de 8 puntos a Flamengo, que ocupa el segundo lugar con 39 unidades tras empatar 1-1 frente al Internacional de Porto Alegre.
¿Por qué expulsaron a dos jugadores de Vitória en solo 3 minutos frente a Palmeiras?
Ambas expulsiones se dieron tras revisiones del VAR en el primer tiempo: la primera fue para el defensa Cacá por una entrada fuerte (plancha) sobre Jhon Arias, y la segunda para Luan Cândido por realizar gestos de “robo” dirigidos al árbitro principal.
¿Cuál es el top 5 de la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño 2026 tras esta jornada?
La tabla en los primeros puestos marcha así: Palmeiras es líder con 47 puntos, seguido por Flamengo (39), Athletico Paranaense (36), Fluminense (34) y Bahía (32).
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