Video | Gol y asistencia de Jhon Arias con Palmeiras en la goleada a Vitória en el Campeonato Brasileño

El colombiano Jhon Arias volvió a ser figura con Palmeiras; esta vez, marcó gol y dio asistencia en la goleada de su equipo 0-4 ante Vitória, en el Campeonato Brasileño 2026, que lidera con una diferencia de ocho puntos de ventaja.

Arias además recibió una falta en la que el VAR llamó al central para que expulsara al jugador, ya que le lanzó una plancha al colombiano que terminó en el suelo, quejándose de dolor.

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El tanto de Arias llegó al minuto 70, en una gran acción individual en el área, en la que se auto habilita y, tras girarse, sacó un remate cruzado abajo que se metió en el arco; era el 0-3 del Verdão.

“Para nosotros era importante vencer, en un campo complicado. Sabíamos que teníamos que venir aquí y lograr los tres puntos, y continuar firmes en el liderato”, dijo Jhon Arias tras el partido.

De esta manera, Palmeiras es líder del Campeonato Brasileño Serie A con 47 puntos, seguido por Flamengo con 39 y Paranaense con 36. Fluminense es cuarto con 34 unidades.