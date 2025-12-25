Jhon Jáder Durán este año no fue “el hijo ausente”: pasó navidad en Zaragoza, Antioquia

La presencia de Jhon Jáder Durán el 24 de diciembre en Zaragoza, Antioquia, su pueblo natal, es un asunto cultural. En todos los países de Suramérica las fiestas de fin de año tienen gran importancia. En Colombia la navidad es una celebración “sagrada” que despierta mucha emoción. Todo el mundo quiere compartir con sus familias. Por eso canciones como el “El Hijo Ausente” de Pastor López conmueve tanto. “Otro año que pasa y yo tan lejos/ otra navidad sin ver mi gente”, dicen las primeras estrofas del tema.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4