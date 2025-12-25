x

Jhon Jáder Durán este año no fue “el hijo ausente”: pasó navidad en Zaragoza, Antioquia

El futbolista antioqueño recibió permiso de su equipo para poder compartir con su familia en Colombia. Lo hizo después de pasar dos años esta época en Inglaterra preparando en “boxing day”.

    El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán compartió la navidad con las personas del barrio donde creció en Zaragoza, Antioquia. Fotos: capturas de pantalla redes sociales
Brandon Martínez González

Deportes

hace 10 horas
La presencia de Jhon Jáder Durán el 24 de diciembre en Zaragoza, Antioquia, su pueblo natal, es un asunto cultural. En todos los países de Suramérica las fiestas de fin de año tienen gran importancia. En Colombia la navidad es una celebración “sagrada” que despierta mucha emoción. Todo el mundo quiere compartir con sus familias. Por eso canciones como el “El Hijo Ausente” de Pastor López conmueve tanto. “Otro año que pasa y yo tan lejos/ otra navidad sin ver mi gente”, dicen las primeras estrofas del tema.

Eso lo vivió en carne propia el futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán. El joven de 22 años –los cumplió el 13 de diciembre–, no pudo compartir el 24 de diciembre con su familia en los diciembres de 2023 y 2024. Entonces jugaba en el Aston Villa inglés y, como es bien sabido, la Liga inglesa no para por estas fechas. Por el contrario, tiene un calendario intenso denominado “temporada de invierno”.

La temporada de invierno en Inglaterra incluye una jornada de partidos el 26 de diciembre conocida como “boxing day”. Es un asunto cultural de los ingleses que no permite que los futbolistas –sobre todo los suramericanos–, celebren como están acostumbrados a hacerlo por la crianza que recibieron. Por eso, Durán y el arquero brasileño Éderson, ahora en el Fenerbahce turco, pero antes en el Manchester City de Inglaterra, pidieron permiso para compartir estas fiestas con sus familiares.

¿Cómo pasó la navidad Jhon Jáder Durán?

El permiso les fue dado por el equipo turco. El entrenador italiano Domenico Tedesco, junto con los directivos del club, aceptaron. Ambos futbolistas no estuvieron en el partido del 23 de diciembre contra Besiktas. Durán, por ejemplo, viajó a Colombia para compartir navidad con su familia. Durante la noche del 24 de diciembre compartió en sus redes sociales fotos y videos con amigos, compartiendo en un concierto, en el barrio donde creció en Zaragoza, Antioquia.

Durán disfrutó la celebración. Estaba contento. Bailaba, se tomaba fotos, se veía en su salsa. Muchos lo han juzgado. El entrenador de Fenerbahce también recibió críticas. Respondió que la decisión de darles permiso pasó por la importancia de que su plantilla se sienta como una familia. “No somos máquinas. Somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores suramericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”.

Tedesco tuvo en cuenta muchos aspectos para dar el permiso. No solo el lado humano de los jugadores, sino el “sacrificio” que hicieron a lo largo de la primera parte de la temporada. “John Durán jugó con dedicación a pesar del dolor tras una larga lesión. Ederson también jugó tres partidos importantes a pesar del dolor. Por lo tanto, junto con el club, les di la oportunidad de estar en casa con sus familias durante la Navidad. Consideramos todas las condiciones”.

Durán deberá regresar al Fenerbahce de Turquía el próximo 6 de enero. El futbolista antioqueño podrá compartir el año nuevo con sus familiares en territorio colombiano, como no lo hacía desde hace varios año. Esta vez no será el hijo ausente.

