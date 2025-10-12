x

David Ospina y su alegría por volver al arco de la Selección Colombia luego de 22 meses

El portero antioqueño David Ospina tuvo un regreso soñado al arco de la Selección en la goleada 4-0 en el amistoso contra México. Además, aumentó su récord como jugador con más partidos en el cuadro Tricolor. ¿Cuántos suma ya?

  • David Ospina lleva 15 años defendiendo el arco de la Selección Colombia. FOTO AFP
    David Ospina lleva 15 años defendiendo el arco de la Selección Colombia. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

El portero David Ospina evidenció su alegría por ser una vez más inicialista con la Selección Colombia luego de 22 meses.

Ante México, rival con el que había atajado por última vez con la tricolor, el antioqueño se mostró seguro en las pocas oportunidades de gol que tuvo el cuadro azteca en la goleada 4-0 de la Tricolor en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, donde aumentó su marca como el jugador de más partidos en el onceno nacional con 130.

“Primero, muy feliz en lo personal, por volver a actuar después de dos años. Son muchos sentimientos encontrados. Al final se rescata lo grupal, lo que hizo la Selección, un partido muy complejo ante un gran rival, el cual es mundialista. Entonces se hicieron las cosas de buena manera para poder obtener el resultado”, comentó Ospina.

El guardavallas aplaudió el orden y eficacia que se tuvo para golear a México 4-0.

“Fuimos muy contundentes, organizados, respetando el plan que teníamos. Sabíamos que México iba a tener un poco la pelota y teníamos que ser fuertes en el mediocampo y cuando recuperáramos la pelota ser verticales y rápidos en esos ataques”, prosiguió David, quien también aprovechó para aplaudir la “jerarquía y valentía” de los jugadores de la Selección Sub-20, que se clasificó, luego de 22 años, a una semifinal de Copa Mundo, esta vez en Chile luego de vencer 3-2 a España.

