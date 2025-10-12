x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De “Cucho” Hernández a Néiser Villarreal: El linaje de los hat-trick colombianos en el Mundial Sub-20

Solo dos colombianos han marcado tripletes en mundiales sub-20: Villarreal y Hernández. Así fueron.

  • Con el número 21 en su camiseta, Néiser Villarreal festeja uno de sus goles ante España. FOTO CORTESÍA FCF
    Con el número 21 en su camiseta, Néiser Villarreal festeja uno de sus goles ante España. FOTO CORTESÍA FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

12 de octubre de 2025
bookmark

El atacante Néiser Villarreal, nacido en Tumaco (Nariño), se convirtió en el segundo colombiano en lograr un hat-trick (triplete) en un partido del Mundial Sub-20, según los registros estadísticos de las 12 participaciones del país en este certamen.

‘Ney’, como aparece en su camiseta, es el actual goleador de la Copa del Mundo que se celebra en Chile. Acaba de anotar tres tantos a España en los cuartos de final, permitiendo a la Tricolor avanzar por segunda ocasión a unas semifinales. En octavos, marcó un doblete a Sudáfrica, acumulando cinco goles que lo consolidan como una de las figuras del torneo.

Lea aquí: Colombia está en la semifinal del Mundial Sub 20, venció 3-2 a España con triplete de Néiser Villarreal

Néiser igualó la hazaña de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el Mundial de Polonia 2019, en la victoria 6-0 sobre Tahití, aunque aquel encuentro correspondía a la fase de grupos. En el Arena Lublin, Hernández celebró dos goles en el primer tiempo y uno en la etapa complementaria, el 29 de mayo de ese año.

‘Ney’, por su parte, hizo sus goles a los minutos 38, 64 y 89 para el triunfo agónico ante el mismo rival que, en 2003, había eliminado a Colombia en semifinales.

Otros futbolistas colombianos que se han acercado a los logros de Villarreal y Hernández con dobletes son Henry Zambrano en el Mundial de Australia 1993, donde la selección venció 3-2 a Camerún, y Óscar Cortés y Tomás Ángel en la Copa Mundo de Argentina 2023, en el triunfo 5-1 sobre Eslovaquia.

¿Por qué Néiser estuvo a punto de no ir al Mundial?

“Estoy muy feliz por los goles y la clasificación, pero como dice el profesor César Torres, no hemos hecho historia; la historia se logra cuando seamos campeones del mundo”, expresó Néiser tras el final del duelo. “Agradecido con Dios que siempre me guía, con mi familia y este grupo que se merece esta alegría. Nos pusimos la meta de siete finales y ya llevamos cinco”, concluyó.

El técnico Torres, en la zona mixta, confesó que Néiser le había pedido no convocarlo al Mundial tras el escándalo generado cuando el delantero apareció en un video de TikTok vestido con la camiseta del América de Cali, lo cual indignó a los hinchas de Millonarios, club en el que se formó y con el que aún tenía vínculo.

Le puede interesar: ¿Por qué Johan Carbonero celebró llorando el cuarto gol de Colombia ante México?

Posteriormente, Néiser aclaró que la camiseta se la había regalado un amigo del América y que no fue un acto intencionado de burla.

“Cuando sucedió lo de la camiseta de América me escribió llorando que no merecía ir a la selección Colombia, que no quería venir. Lo llamé varias veces, le dije que era el goleador de la selección, que se recuperara, que la selección lo estaba esperando con los brazos abiertos”, narró el estratega.

El jugador será baja para Colombia en las semifinales ante Argentina, el próximo miércoles 15 de octubre, por acumulación de tarjetas amarillas.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida