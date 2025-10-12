De “Cucho” Hernández a Néiser Villarreal: El linaje de los hat-trick colombianos en el Mundial Sub-20

El atacante Néiser Villarreal, nacido en Tumaco (Nariño), se convirtió en el segundo colombiano en lograr un hat-trick (triplete) en un partido del Mundial Sub-20, según los registros estadísticos de las 12 participaciones del país en este certamen.

‘Ney’, como aparece en su camiseta, es el actual goleador de la Copa del Mundo que se celebra en Chile. Acaba de anotar tres tantos a España en los cuartos de final, permitiendo a la Tricolor avanzar por segunda ocasión a unas semifinales. En octavos, marcó un doblete a Sudáfrica, acumulando cinco goles que lo consolidan como una de las figuras del torneo.

Lea aquí: Colombia está en la semifinal del Mundial Sub 20, venció 3-2 a España con triplete de Néiser Villarreal

Néiser igualó la hazaña de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el Mundial de Polonia 2019, en la victoria 6-0 sobre Tahití, aunque aquel encuentro correspondía a la fase de grupos. En el Arena Lublin, Hernández celebró dos goles en el primer tiempo y uno en la etapa complementaria, el 29 de mayo de ese año.

‘Ney’, por su parte, hizo sus goles a los minutos 38, 64 y 89 para el triunfo agónico ante el mismo rival que, en 2003, había eliminado a Colombia en semifinales.