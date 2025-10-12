Estas son las máximas goleadas de la Selección Colombia en su historia

Un mes después de su avasallante triunfo 6-3 como visitante frente a Venezuela, en la fecha final de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica-2026, la Selección Colombia volvió a mostrar superioridad contra un rival.

El triunfo 4-0 ante México el pasado sábado en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, hizo recordar los triunfos más abultados en la historia del combinado tricolor.

James Rodríguez asistió a Jhon Lucumí (16’) y a Luis Díaz (53’), mientras que Jéfferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

La máxima goleada de la Selección fue de 6-0 contra Baréin, en un amistoso en 2015.

Esa vez, en el Estadio Nacional de Riffa, en Baréin, las anotaciones fueron obra de Falcao García (2), Carlos Bacca, Adrián Ramos, Johan Mojica y Andrés Rentería.