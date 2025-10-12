x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Estas son las máximas goleadas de la Selección Colombia en su historia

La Selección Colombia, que se impuso a México 4-0, se alista ahora para enfrentar a Canadá, en un nuevo duelo amistoso como preparación al Mundial de Norteamérica, desde las 7:00 de la noche en New Jersey.

  • Tras su triunfo ante México, Colombia se mide este martes a otro combinado anfitrión en Copa Mundo de 2026, Canadá. FOTO: SELECCIÓN COLOMBIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

12 de octubre de 2025
Un mes después de su avasallante triunfo 6-3 como visitante frente a Venezuela, en la fecha final de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica-2026, la Selección Colombia volvió a mostrar superioridad contra un rival.

El triunfo 4-0 ante México el pasado sábado en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, hizo recordar los triunfos más abultados en la historia del combinado tricolor.

James Rodríguez asistió a Jhon Lucumí (16’) y a Luis Díaz (53’), mientras que Jéfferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

Lea: Colombia goleó a México 4-0 en Texas, en el primer duelo amistoso como preparación al Mundial

La máxima goleada de la Selección fue de 6-0 contra Baréin, en un amistoso en 2015.

Esa vez, en el Estadio Nacional de Riffa, en Baréin, las anotaciones fueron obra de Falcao García (2), Carlos Bacca, Adrián Ramos, Johan Mojica y Andrés Rentería.

Así han sido las goleadas de Colombia

En Mundiales

Colombia 4-1 Japón (2014)

Colombia 3-0 Polonia (2018)

Colombia 3-0 Grecia (2014)

En Eliminatorias

Argentina 0-5 Colombia (1993)

Colombia 5-0 Uruguay (2004)

Colombia 5-0 Perú (2005)

Colombia 5-0 Bolivia (2013)

Venezuela 3-6 Colombia (2025)

En Copa América

Colombia 5-0 Panamá (2024)

Colombia 4-0 Venezuela (1979)

Colombia 4-1 Costa Rica (1997)

En amistosos

Baréin 0-6 Colombia (2015)

Estados Unidos 1-5 Colombia (2024)

Colombia 4-0 Camerún (2017)

México 0-4 Colombia (2025)

Siga leyendo: ¿Por qué Johan Carbonero celebró llorando el cuarto gol de Colombia ante México?

Utilidad para la vida