Johan Mojica tuvo un estreno soñado con Getafe: gol y asistencia en la Conference League

Después de la grata actuación de Camilo Durán el pasado miércoles con el Celtic de Escocia, al anotar un doblete en el triunfo 3-0 ante el LASK Linz de Austria por la Champions League, más futbolistas colombianos continuaron este jueves con buenas presentaciones en los torneos internacionales del Viejo Continente.
La nueva figura criolla fue el lateral izquierdo Johan Mojica, quien tuvo un estreno soñado con el Getafe de España: anotó y dio una asistencia en el triunfo 3-1 sobre el Partizán de Belgrado, en el partido de ida de los ‘play-offs’ de la Conference League.
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El defensor colombiano, quien venía de militar en el Mallorca desde 2024, fue fundamental en la victoria de su nuevo equipo en el Coliseum, donde dejó su sello en una noche que difícilmente olvidará.