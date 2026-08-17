Videos | ¡Otro gol entrando desde el banquillo! Jhon Durán anotó en la goleada de Benfica

El Benfica dirigido por Marco Silva visitó este lunes 17 de agosto al Casa Pia, el colero de la Primeira Liga. En este duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Portugal, las “Águilas” llegaron con la obligación de sumar los 3 puntos después de empatar en su primer juego liguero contra Academia de Viseu. El triunfo de los lisboetas resultó más sencillo de lo que se esperaba.

Casa Pia, club donde milita el antioqueño Sebastián Pérez, fue vapuleado por el equipo lisboeta. El compromiso finalizó 7-0 a favor de Benfica, y como era de esperarse en un partido de tal comodidad, Jhon Durán se encontró nuevamente con el gol. El delantero oriundo de Medellín no fue parte del equipo titular, aunque volvió a anotar saliendo desde el banquillo.

La sustitución que le dio paso a Durán al terreno de juego se dio al minuto 59, cuando el griego Vangelis Pavlidis, que para ese momento ya llevaba 3 goles en el partido, dejó el terreno entre aplausos para darle paso al internacional colombiano.

Tan solo 2 minutos en cancha bastaron para que Durán anotara el séptimo y definitivo del compromiso. No podía quedarse por fuera de la fiesta y, con categoría, marcó un lindo gol que le puede asegurar más minutos, eso sí, mientras Pavlidis siga con esa racha, es difícil que sea titular por encima del helénico. Durán bajó el balón en el borde del área y con golpe seco tumbó la poca resistencia que aún le quedaba al portero de Casa Pía.