Quintero, fuera del Superclásico por lesión: ¿hay alerta en la Selección Colombia?

El antioqueño Juan Fernando Quintero no estará presente en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para este domingo 19 de abril a las 3:00 p.m., debido a una lesión muscular que lo mantiene al margen de la competencia.

El mediocampista sufrió una lesión muscular grado uno en el psoas, un músculo profundo ubicado en la zona de la parte baja de la espalda y la pelvis, fundamental en los movimientos de flexión de la cadera, la carrera y la ejecución de acciones explosivas como el sprint y el golpeo del balón.