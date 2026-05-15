De la ilusión a la ausencia: los jugadores que no van al Mundial 2026, pero sí están en el álbum Panini

El fenómeno del álbum Panini enfrenta su desafío más crítico con la publicación de las listas oficiales de los convocados por cada equipo con miras al comienzo del Mundial de Norteamérica 2026. Mientras los coleccionistas siguen completando sus páginas, la realidad deportiva ha comenzado a tachar nombres que, aunque figuran en las láminas o stickers del álbum, no pisarán en junio el césped mundialista. Le puede interesar: Video | Así fue la emoción de un niño al ver que salió en un sobre del Mundial 2026: la reacción es viral

El Mundial de Norteamérica 2026 será del 11 de junio al 19 de julio. FOTO: Fifa

El desfase entre la producción editorial y las decisiones de los directores técnicos es una variable histórica que, para esta edición, adquiere dimensiones estadísticas imprecisas. El Mundial 2026 contará con un total de 1.248 futbolistas inscritos (26 por cada una de las 48 selecciones). Sin embargo, el álbum oficial solo reserva espacio para 864 stickers de jugadores, promediando 18 por delegación. Esta limitación de espacio no ha evitado que Panini incluya a deportistas que ya han quedado fuera de la cita máxima. De esta manera, el periodista identificado en redes sociales como Ienzo Duarte publicó este viernes 15 de mayo un hilo en X donde detalló cuáles son esos jugadores que no van a ir al Mundial, pero que sí aparecen en el álbum hasta ahora. Esto teniendo en cuenta a las selecciones que ya han dado su listado oficial de 26 jugadores.

Europa y Oceanía: entre el acierto y la exclusión

Bosnia y Herzegovina y Nueva Zelanda registran, hasta el momento, un desempeño perfecto para la editorial, con un 100% de efectividad en sus convocatorias del 11 y 14 de mayo, respectivamente. No obstante, en otras potencias europeas la brecha es evidente. La Selección de Suecia, con un 83.33% de aciertos, presenta tres ausencias que ya son oficiales: Hugo Larsson, Roony Bardghji y Dejan Kulusevski no viajarán al torneo. Francia, una de las favoritas al título, repite la estadística sueca tras su anuncio de la lista de jugadores de este 14 de mayo. La selección gala dejó en el álbum tres “fantasmas”: Eduardo Camavinga, Kingsley Coman y Hugo Ekitike. Por su parte, Bélgica, liderada por Kevin de Bruyne, muestra una efectividad del 94.44%, lamentando únicamente la ausencia de Lois Openda, quien aparece en el set de figuritas, pero no en la nómina final.

Los jugadores ausentes de Francia y Bélgica. FOTO: Panini

El desplome estadístico en Asia y África

Japón, cuya lista se oficializó justamente este viernes 15 de mayo, redujo la precisión de Panini al 77.78%. Los coleccionistas tendrán cuatro cromos de jugadores que no participarán: Henry Heroki Mochizuki, Yuki Soma, Takumi Minamino y Shuto Machino. En el continente africano, Túnez marcó el punto más bajo de efectividad registrado hasta ahora con un 61.11%. Siete futbolistas presentes en el álbum fueron descartados por decisión técnica: Bechir Ben Said, Yassine Meriah, Aïssa Laïdouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sayfallah Ltaief y Naïm Sliti. Costa de Marfil también reportó tres bajas (83.33% de acierto): Willy Boly, Jean-Philippe Gbamin y Sébastien Haller, estos últimos excluidos por decisiones técnicas y secuelas de lesiones previas.

Otros jugadores que estarán ausentes en el Mundial 2026. FOTO: Panini

Cerrando la lista de los jugadores ausentes mientras las selecciones siguen definiendo a sus 26 convocados, está el equipo de Haití, que culminó su convocatoria con dos ausencias respecto al álbum (88.89% de efectividad). El jugador Garven Metusala quedó fuera por decisión técnica, mientras que Christopher Attys no fue considerado debido a su inactividad deportiva, la cual se arrastra desde mediados de marzo.

¿Cómo va la Selección Colombia en el proceso de elegir a sus 26 jugadores?

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer este jueves 14 de mayo en una conferencia de prensa realizada en Bogotá la prelista oficial de 55 convocados para el Mundial 2026, con novedades, como Durán, Rengifo y Villa. A diferencia de las demás selecciones que ya han anunciado de una vez a sus 26 jugadores, el líder natural del equipo ‘Tricolor’ dio una convocatoria previa de la cual saldrán los 26 cafeteros que se medirán en la cita en Norteamérica.