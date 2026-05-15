De la ilusión a la ausencia: los jugadores que no van al Mundial 2026, pero sí están en el álbum Panini

El fenómeno del álbum Panini enfrenta su desafío más crítico con la publicación de las listas oficiales de los convocados por cada equipo con miras al comienzo del Mundial de Norteamérica 2026.
Mientras los coleccionistas siguen completando sus páginas, la realidad deportiva ha comenzado a tachar nombres que, aunque figuran en las láminas o stickers del álbum, no pisarán en junio el césped mundialista.
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