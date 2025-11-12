Nacional visita a Junior, entre el punto invisible y un rumor que molesta: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional visitará este jueves a Junior con un objetivo claro, quedarse con el punto invisible antes de ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga-2. El encuentro, que se disputará a las 7:00 p.m., llega con tres bajas importantes para los verdes: William Tesillo, Camilo Cándido y Jorman Campuzano. Sin embargo, el técnico Diego Arias confía plenamente en los jugadores que los reemplazarán para ampliar el registro de 9 triunfos y 2 empates.
Previo al duelo surgieron rumores sobre la continuidad de Alfredo Morelos, quien ha sido pieza clave en el ataque de Nacional. Algunos especulan que el atacante no seguiría en el club, pero tanto la dirigencia como el propio jugador están alineados para garantizar su permanencia. Según fuentes del equipo, las especulaciones externas solo complican las negociaciones, lo que ha generado cierto malestar en la dirigencia.