Mbappé aseguró que “estará listo” para enfrentar a Colombia tras volver al gol con Francia: “Siempre quiero jugar”

La dura derrota 2-1 de la Selección Colombia ante Croacia en su primer amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026 ha quedado en un segundo plano, tras las contundentes declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. Le puede interesar: Colombia perdonó, Croacia no y frenó el invicto en los amistosos de la era Lorenzo. Vea los goles El capitán francés, tras liderar la victoria de su equipo frente a Brasil, puso la mira en el duelo de este domingo 29 de marzo vs. Colombia, despejando dudas pese a las molestias físicas que ha manifestado recientemente. Para Mbappé, los enfrentamientos entre potencias mundiales no admiten la etiqueta de “amistosos”.

El delantero francés de 27 años abrió el marcador ante Brasil en la victoria 2-1. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe

Y es que, tras el triunfo galo 2-1 ante los brasileños, el atacante francés de 27 años enfatizó la seriedad con la que su selección encara estos compromisos de preparación, elevándolos a una categoría de examen técnico y táctico riguroso, por lo que quiere jugar contra Colombia. “Para nosotros era claro que no era un partido amistoso, jugar contra Brasil es una oportunidad para cualquier nación. Tenemos mucho respeto por esa nación y fue una oportunidad ver dónde estamos de nuestro nivel técnicamente, tácticamente e incluso de intensidad. Un partido de alto nivel”, explicó el delantero a los medios tras terminar el encuentro.

Disposición total para enfrentar a Colombia, pero la decisión la tomará Deschamps

A pesar de las dudas generadas por su estado físico y las cargas musculares que arrastra desde hace varios días, la postura del referente francés es inflexible: su prioridad es la continuidad en el terreno de juego. Mbappé no solo analizó el rendimiento colectivo, sino que envió un mensaje directo sobre su ambición de participar en el choque contra el conjunto colombiano, del cual conoce y ha enfrentado antes a algunos de sus jugadores.

“Estoy contento, lo único que quiero es estar en el campo todo el tiempo (...) Quiero seguir en el campo y veremos el domingo cómo va, pero siempre quiero jugar”, señaló el futbolista, reafirmando que su intención es no dar descanso a su racha competitiva de cara al domingo contra Colombia. Aunque la voluntad del jugador es absoluta, la última palabra recaerá en el esquema de rotaciones y cuidados médicos del seleccionador nacional, ya que tras la prueba superada ante Brasil, varios de los jugadores —no solo Kylian— cuentan con molestias y desgaste.