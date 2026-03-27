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Mbappé aseguró que “estará listo” para enfrentar a Colombia tras volver al gol con Francia: “Siempre quiero jugar”

El 10 y capitán de la Selección de Francia evaluó su actualidad tras la victoria ante Brasil, en la que volvió al gol a pesar de estar con algunas molestias físicas, por lo que ahora espera a la ‘Tricolor’ de James y Lucho.

  • El capitán francés, tras liderar la victoria de su equipo frente a Brasil, puso la mira en el duelo de este domingo 29 de marzo ante la Selección Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe y Getty
    El capitán francés, tras liderar la victoria de su equipo frente a Brasil, puso la mira en el duelo de este domingo 29 de marzo ante la Selección Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe y Getty
  • El delantero francés de 27 años abrió el marcador ante Brasil en la victoria 2-1. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe
    El delantero francés de 27 años abrió el marcador ante Brasil en la victoria 2-1. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La dura derrota 2-1 de la Selección Colombia ante Croacia en su primer amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026 ha quedado en un segundo plano, tras las contundentes declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

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El capitán francés, tras liderar la victoria de su equipo frente a Brasil, puso la mira en el duelo de este domingo 29 de marzo vs. Colombia, despejando dudas pese a las molestias físicas que ha manifestado recientemente. Para Mbappé, los enfrentamientos entre potencias mundiales no admiten la etiqueta de “amistosos”.

El delantero francés de 27 años abrió el marcador ante Brasil en la victoria 2-1. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe
El delantero francés de 27 años abrió el marcador ante Brasil en la victoria 2-1. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe

Y es que, tras el triunfo galo 2-1 ante los brasileños, el atacante francés de 27 años enfatizó la seriedad con la que su selección encara estos compromisos de preparación, elevándolos a una categoría de examen técnico y táctico riguroso, por lo que quiere jugar contra Colombia.

“Para nosotros era claro que no era un partido amistoso, jugar contra Brasil es una oportunidad para cualquier nación. Tenemos mucho respeto por esa nación y fue una oportunidad ver dónde estamos de nuestro nivel técnicamente, tácticamente e incluso de intensidad. Un partido de alto nivel”, explicó el delantero a los medios tras terminar el encuentro.

Disposición total para enfrentar a Colombia, pero la decisión la tomará Deschamps

A pesar de las dudas generadas por su estado físico y las cargas musculares que arrastra desde hace varios días, la postura del referente francés es inflexible: su prioridad es la continuidad en el terreno de juego.

Mbappé no solo analizó el rendimiento colectivo, sino que envió un mensaje directo sobre su ambición de participar en el choque contra el conjunto colombiano, del cual conoce y ha enfrentado antes a algunos de sus jugadores.

“Estoy contento, lo único que quiero es estar en el campo todo el tiempo (...) Quiero seguir en el campo y veremos el domingo cómo va, pero siempre quiero jugar”, señaló el futbolista, reafirmando que su intención es no dar descanso a su racha competitiva de cara al domingo contra Colombia.

Aunque la voluntad del jugador es absoluta, la última palabra recaerá en el esquema de rotaciones y cuidados médicos del seleccionador nacional, ya que tras la prueba superada ante Brasil, varios de los jugadores —no solo Kylian— cuentan con molestias y desgaste.

Mbappé reconoció que mantendrá un diálogo con Didier Deschamps para evaluar su inclusión en el once titular, pero dejó claro que, por su parte, no hay espacio para la especulación. “Si me pone en el campo, estaré listo para jugar. Siempre quiero jugar”, aseguró de forma tajante.

Con estas palabras, el astro francés trasladó la presión al cuerpo técnico, destacando su disposición total para medir fuerzas contra la ‘Tricolor’ en el próximo desafío internacional de Francia. ¿Será titular o suplente?

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