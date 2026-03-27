Mbappé aseguró que “estará listo” para enfrentar a Colombia tras volver al gol con Francia: “Siempre quiero jugar”

La dura derrota 2-1 de la Selección Colombia ante Croacia en su primer amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026 ha quedado en un segundo plano, tras las contundentes declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.
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El capitán francés, tras liderar la victoria de su equipo frente a Brasil, puso la mira en el duelo de este domingo 29 de marzo vs. Colombia, despejando dudas pese a las molestias físicas que ha manifestado recientemente. Para Mbappé, los enfrentamientos entre potencias mundiales no admiten la etiqueta de “amistosos”.