Lamine Yamal, mejor jugador de LaLiga de España con tan solo 18 años: así avanza su lesión tras llegar al Mundial con España

El joven atacante del FC Barcelona Lamine Yamal fue nombrado este viernes 5 de junio como mejor jugador de la temporada de LaLiga de España por primera vez en su carrera, tras haber liderado a su club hacia el segundo campeonato consecutivo.
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Y es que el extremo de 18 años, que también es baluarte de la Selección de España, con la cual estará en el Mundial, sucede así en el galardón otorgado por LaLiga y su patrocinador EA Sports a su compañero blaugrana, el brasileño Raphinha.