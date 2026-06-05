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Lamine Yamal, mejor jugador de LaLiga de España con tan solo 18 años: así avanza su lesión tras llegar al Mundial con España

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ha sido elegido el mejor jugador de la temporada en LaLiga tras guiar al FC Barcelona a un histórico bicampeonato y firmar una temporada con 16 goles y 12 asistencias.

  • El FC Barcelona se ha proclamado campeón por segundo año consecutivo impulsado por el indiscutible MVP de la temporada: Lamine Yamal. FOTO: Getty
    El FC Barcelona se ha proclamado campeón por segundo año consecutivo impulsado por el indiscutible MVP de la temporada: Lamine Yamal. FOTO: Getty
  • El extremo del FC Barcelona anotó 16 goles y dio 12 asistencias esta temporada. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBarcelona
    El extremo del FC Barcelona anotó 16 goles y dio 12 asistencias esta temporada. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBarcelona
  • Lamine tras llegar con España a Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol
    Lamine tras llegar con España a Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El joven atacante del FC Barcelona Lamine Yamal fue nombrado este viernes 5 de junio como mejor jugador de la temporada de LaLiga de España por primera vez en su carrera, tras haber liderado a su club hacia el segundo campeonato consecutivo.

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Y es que el extremo de 18 años, que también es baluarte de la Selección de España, con la cual estará en el Mundial, sucede así en el galardón otorgado por LaLiga y su patrocinador EA Sports a su compañero blaugrana, el brasileño Raphinha.

El extremo del FC Barcelona anotó 16 goles y dio 12 asistencias esta temporada. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBarcelona
El extremo del FC Barcelona anotó 16 goles y dio 12 asistencias esta temporada. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBarcelona

Pese a las molestias en el pubis que lastraron su primera mitad de temporada, Yamal ha sido la referencia ofensiva de sus compañeros, compensando las repetidas bajas de Raphinha y la pérdida de protagonismo del polaco Robert Lewandowski.

Con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga, Yamal es a la vez máximo goleador y máximo asistente de su equipo. Gracias a su gran efectividad y a partidos con un rendimiento digno de su estatus de superestrella, el Barça se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

Lamine tras llegar con España a Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol
Lamine tras llegar con España a Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol

Segundo clasificado en la pasada edición del Balón de Oro, Yamal se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida a final de temporada.

Pese a ello, ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente y será una de las estrellas de la selección española en el Mundial de Norteamérica, que arranca la semana que viene (11 de junio - 19 de julio).

España ya se encuentra en Estados Unidos con Lamine para el Mundial: así ha evolucionado su salud

Por medio de una publicación en redes sociales, la Selección de España confirmó este viernes 5 de junio que llegó a suelo norteamericano para trasladarse a su hotel de concentración con el fin de ultimar detalles para la Copa del Mundo.

En el plano físico, Lamine se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo (isquiotibiales) que sufrió el pasado 22 de abril tras marcar un penalti ante el Celta de Vigo. Esta dolencia le obligó a perderse el tramo final de la temporada con el Barça.

Aunque se temía por su participación en el Mundial de Norteamérica (que inicia el próximo 11 de junio), el seleccionador Luis de la Fuente lo incluyó en la lista definitiva de España. Actualmente, evoluciona de forma positiva siguiendo un tratamiento conservador.

El cuerpo técnico confía en que estará disponible para el torneo, aunque es prácticamente seguro que se perderá los amistosos previos y está en duda para el debut de España el 15 de junio ante Cabo Verde, ya que no se quiere forzar su regreso.

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