Talento y juventud: las nuevas figuras que se estrenarán en el Mundial de Norteamérica 2026

Luego de que la Fifa oficializara los listados de 26 convocados para la Copa Mundial 2026 como novedad, el futuro de algunos jugadores en la competencia cambió. La ampliación de los cupos y el cierre de los ciclos previos determinaron la inscripción de futbolistas que afrontarán su debut absoluto en el torneo. Desde jóvenes promesas hasta algunos ya consolidados. Le puede interesar: Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales El corte generacional se evidencia de forma directa en las planillas entregadas por las federaciones. Figuras de ligas europeas y sudamericanas completaron los procesos de clasificación para integrar las nóminas definitivas, modificando la estructura tradicional de las plantillas mundialistas.

La reconfiguración de la Selección Colombia para Norteamérica 2026

El cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo estructuró una convocatoria con jugadores que registran su primera aparición en este certamen. Al no haber obtenido la clasificación en Catar 2022, la nómina actual incorporó el relevo del mediocampo y las bandas. Richard Ríos, actualmente en el Benfica de Portugal, se consolidó en la demarcación de volante mixto tras su paso por el balompié brasileño. Junto a él, Jhon Arias, extremo de Palmeiras, ingresó en la lista definitiva ocupando un lugar en el frente de ataque.

Richard Ríos y Gustavo Puerta. FOTO: FCF

La renovación en las posiciones de vanguardia incluye a Carlos Andrés Gómez, transferido al Vasco da Gama, y a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero del Real Betis en la liga española. Además, no se puede desconocer que será el primer Mundial de Luis Díaz. El sector medular de contención y creación se completó con las inscripciones de Kevin Castaño, futbolista de River Plate, y Gustavo Puerta, perteneciente a las filas del Racing de Santander. También la inclusión del defensa Willer Ditta es una de las novedades.

El estreno de las potencias europeas y sudamericanas

El torneo de 2026 marcará la primera participación de futbolistas que lideran el mercado internacional, pero que no sumaban minutos en fases finales debido a la eliminación previa de sus selecciones o a su edad competitiva. En el Grupo I, la clasificación de Noruega aseguró la presencia del delantero del Manchester City, Erling Haaland, quien encabeza la ofensiva de su país. Por su parte, la selección de Alemania confirmó la presencia del mediocampista del Liverpool, Florian Wirtz, quien no participó en la edición de 2022 debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.

Erling Haaland y Florian Wirtz. FOTO: Getty

España e Inglaterra formalizaron listas donde destacan extremos y volantes menores de veinte años. Jugadores ingleses como Nico O’Reilly, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo y Bukayo Saka, como los jóvenes pilares en el equipo. Dejaron por fuera a figuras como Cole Palmer y Phil Foden. En el combinado español, el seleccionador Luis de la Fuente ratificó a Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, como su estandarte en el equipo. En Francia, Didier Deschamps habilitó el cupo para Warren Zaïre-Emery, mediocampista del Paris Saint-Germain.

Kobbie Mainoo, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. FOTO: Getty, AFP y redes sociales