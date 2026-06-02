Talento y juventud: las nuevas figuras que se estrenarán en el Mundial de Norteamérica 2026

Luego de que la Fifa oficializara los listados de 26 convocados para la Copa Mundial 2026 como novedad, el futuro de algunos jugadores en la competencia cambió. La ampliación de los cupos y el cierre de los ciclos previos determinaron la inscripción de futbolistas que afrontarán su debut absoluto en el torneo. Desde jóvenes promesas hasta algunos ya consolidados.
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El corte generacional se evidencia de forma directa en las planillas entregadas por las federaciones. Figuras de ligas europeas y sudamericanas completaron los procesos de clasificación para integrar las nóminas definitivas, modificando la estructura tradicional de las plantillas mundialistas.