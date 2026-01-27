Prográmese: así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay I, que inicia este martes

La Liga BetPlay-1 afronta su tercera fecha con una programación cargada de encuentros que prometen sacudir la clasificación y marcar el rumbo temprano del campeonato. Entre martes y jueves se disputarán ocho partidos, mientras que un compromiso quedará pendiente de confirmación en fecha y escenario.
Uno de los choques más atractivos de la jornada será el clásico santandereano entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, un duelo de alto voltaje que puede provocar movimientos importantes en la tabla. El encuentro se jugará el martes a las 4:00 p.m. en el Estadio General Santander, donde el equipo local buscará reaccionar tras un inicio irregular frente a un Bucaramanga que llega con la intención de consolidar su buen rendimiento.