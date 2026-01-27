Prográmese: así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay I, que inicia este martes

La Liga BetPlay-1 afronta su tercera fecha con una programación cargada de encuentros que prometen sacudir la clasificación y marcar el rumbo temprano del campeonato. Entre martes y jueves se disputarán ocho partidos, mientras que un compromiso quedará pendiente de confirmación en fecha y escenario. Uno de los choques más atractivos de la jornada será el clásico santandereano entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, un duelo de alto voltaje que puede provocar movimientos importantes en la tabla. El encuentro se jugará el martes a las 4:00 p.m. en el Estadio General Santander, donde el equipo local buscará reaccionar tras un inicio irregular frente a un Bucaramanga que llega con la intención de consolidar su buen rendimiento.

Ese mismo día, a las 6:20 p.m., Fortaleza recibirá a Llaneros en un enfrentamiento directo que toma especial relevancia en la tabla del descenso, donde cada punto empieza a ser determinante desde las primeras jornadas. La jornada del martes se cerrará con un duelo de peso en Medellín. Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, se medirá ante Deportes Tolima, actual líder del campeonato gracias a un arranque sólido. El compromiso, programado para las 8:20 p.m., no solo enfrentará a dos equipos con plantillas equilibradas, sino que también pondrá a prueba proyectos deportivos bien definidos. La acción continuará el miércoles 28 de enero, con el partido entre Alianza Valledupar y Boyacá Chicó a las 4:10 p.m.. Más tarde, Santa Fe será local ante Deportivo Pereira a las 6:20 p.m., mientras que Millonarios visitará a Deportivo Pasto a las 8:30 p.m., en un duelo siempre complejo en la capital nariñense.

El cierre de la fecha llegará el jueves 29 de enero, con varios compromisos de interés. Deportivo Cali, envuelto en dudas futbolísticas que podrían afectar su rendimiento, enfrentará a Águilas Doradas. A las 6:10 p.m., Jaguares se medirá ante Internacional de Bogotá, y la jornada se completará con el partido entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero.