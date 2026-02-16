Petro admite flojo crecimiento del PIB en 2025: “Bajar tasa real de interés es indispensable”

La publicación de las cifras del Dane sobre el crecimiento económico de 2025 no solo abrió el debate técnico entre economistas.
También provocó una respuesta directa del presidente, Gustavo Petro, quien aceptó parte de las críticas y defendió el rumbo de su política económica.
En 2025, la economía colombiana creció 2,6% en el acumulado anual y 2,3% en el cuarto trimestre (octubre–diciembre).
Los sectores que más aportaron al crecimiento del PIB fueron comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con 0,9 puntos porcentuales tras expandirse 4,6%; administración pública, defensa, educación y salud, con 0,8 puntos y una variación de 4,5%; y actividades artísticas y de entretenimiento, con 0,4 puntos y un crecimiento de 9,9%.
Lea más: La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane