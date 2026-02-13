Así va la Liga Betplay-2026 y estos son los partidos de la séptima fecha

Con Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto en la cima del torneo, y Atlético Nacional invicto con tres triunfos y tres partidos pospuestos, se inicia este sábado la séptima fecha de la Liga Betplay 1-2026.

La jornada comenzará con el duelo Millonarios-Llaneros a partir de las 4:30 de la tarde. El elenco bogotano viene de obtener en la fecha reciente su primer triunfo tras dos empates y tres derrotas. Venció a Águilas con anotación de Radamel Falcao García, de 40 años de edad recién cumplidos y quien tardó 237 días para volver a convertir un gol en el fútbol profesional colombiano.

Independiente Medellín, que encontró respiro tras ganar también su primer encuentro en el torneo luego de imponerse 3-1 como visitante en Cúcuta, se medirá al Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 p.m. El DIM, que dirige Alejandro Restrepo, se ubica en el puesto 15 con tres puntos, escoltado por Millos. Pereira es 18°, con dos.

Lea: Nacional sonríe: goleó 4-1 a Fortaleza, sigue invicto y con la confianza en alza; vea los goles

La jornada sabatina se cerrará con el duelo entre líderes. Pasto recibe al Internacional de Bogotá desde las 8:30 de la noche. Ambos tienen 13 unidades.

El domingo rivalizarán Tolima-Once Caldas (4:20 p.m.). El elenco de Manizales es cuarto en la tabla con 10 puntos, los mismos que el tercero, que es Bucaramanga.

Entre tanto, Deportivo Cali, 11° con 7 puntos, será local ante Atlético Nacional (6:30 p.m.); y Fortaleza recibirá a Chicó (8:30 p.m.).

El martes jugarán Alianza-Cúcuta (4:00 p.m.) y Jaguares-Santa Fe (6:00 p.m.) y el miércoles, Junior-América (7:30 p.m.). El duelo entre Bucaramanga y Águilas quedó aplazado.