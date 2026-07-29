Colombia, entre las 15 mejores ligas del mundo, según el ranking de Opta

La Liga BetPlay Dimayor continúa ganando reconocimiento en el panorama internacional. La empresa británica Opta, especializada en estadísticas, datos y análisis deportivos, ubicó a la Primera A de Colombia en el puesto 13 de las ligas domésticas más fuertes del mundo, por encima de competiciones como la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, la Liga MX de México y la Eredivisie de Países Bajos.

El listado fue elaborado a partir de los Opta Power Rankings, un sistema que evalúa la fortaleza de más de 13.000 clubes pertenecientes a más de 250 ligas alrededor del mundo. A partir de esas calificaciones individuales, Opta calcula la fuerza de cada campeonato teniendo en cuenta el promedio del nivel de sus equipos, el rendimiento de los clubes más destacados y la profundidad competitiva de cada torneo. El modelo se basa en un algoritmo derivado del sistema Elo, con ajustes por diferencia de goles, calidad de las competiciones y actualización después de cada partido.

En la clasificación, la Premier League de Inglaterra se mantiene como la competición más fuerte del fútbol mundial, seguida por LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia. Brasil ocupa el sexto lugar con su Serie A, mientras que Argentina aparece en la séptima posición.

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Opta es una empresa del Reino Unido dedicada a la recopilación, procesamiento y análisis de datos deportivos. Sus estadísticas y modelos predictivos son utilizados por clubes, ligas, medios de comunicación, federaciones y casas de transmisión en todo el mundo para evaluar el rendimiento de equipos y jugadores.

Uno de sus productos más reconocidos son los Opta Power Rankings, una clasificación dinámica que mide la fortaleza de los clubes de fútbol a nivel global mediante modelos estadísticos avanzados, permitiendo comparar equipos y, en consecuencia, establecer el nivel competitivo de las diferentes ligas del mundo.