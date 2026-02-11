x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cines de todo el país tendrán funciones desde $8.000: fechas y películas disponibles

Durante dos días, los fans del cine podrán entrar a funciones en las principales cadenas, como Procinal, Cine Colombia, Cinemark, entre otros.

  • Las principales cadenas de cine en Colombia se unen para una nueva edición de la Fiesta del Cine. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero
    Las principales cadenas de cine en Colombia se unen para una nueva edición de la Fiesta del Cine. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

La Fiesta del Cine regresa a Colombia durante el jueves 19 y viernes 20 de febrero, donde los espectadores podrán disfrutar de funciones en tarifas desde $8.000 en salas de cine de todo el país, en una iniciativa que busca celebrar el cine y acercarlo nuevamente al público.

Las principales cadenas del país se suman a esta edición, entre ellas Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineprox y Cineland, consolidando un esfuerzo conjunto de la industria para impulsar la asistencia a salas y fortalecer la experiencia colectiva del cine.

Además de las funciones 2D, los formatos con tecnología especial como IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior estarán disponibles con tarifas diferenciales, definidas por cada cadena según su formato y disponibilidad.

La programación incluirá una variada oferta de películas en cartelera y estrenos recientes entre ellos, Avatar, Zootopia, Una Batalla Tras Otra, Greenland, Pecadores, Goat, Cumbre Borrascosas y Camino del Crimen.

La preventa oficial comenzará el martes 17 de febrero a partir de las 3 de la tarde con boletería disponible en los canales digitales de cada cadena, taquillas físicas y kioscos de autoservicio.

Lea también: “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, la mejor película del año en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

La Fiesta del Cine será una oportunidad limitada de solo dos días para volver a disfrutar el cine como se debe, en pantalla grande.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida