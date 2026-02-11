“No nos consta”: Presidencia sobre papel de Sarabia en el escándalo de las ‘chuzadas’ a la niñera

En medio del proceso de reparación directa que reclama Marelbys Meza contra el Estado, la Presidencia de la República tomó distancia del escándalo que estalló en 2023 por las pruebas de polígrafo y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima. Meza, quien trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia cuando esta se desempeñaba como jefa de gabinete, demandó por el trato que recibió luego de que fuera señalada del robo de una maleta con dinero. Según su relato, fue sometida a una prueba de polígrafo y posteriormente objeto de interceptaciones telefónicas ilegales, al igual que Fabiola Perea, otra de las trabajadoras de Sarabia.

En el marco de esa demanda, el juez del caso pidió a las entidades vinculadas pronunciarse, entre ellas la Presidencia, que fue incluida dentro del proceso. La respuesta oficial fue clara y es que no le constan los hechos expuestos en la demanda y que estos no hacen parte de sus funciones. En el documento enviado al despacho judicial, la Presidencia señaló que desconoce la ocurrencia de los hechos narrados por la demandante y sostuvo que se trata de conductas ajenas a su competencia y a la entidad. “No nos consta. Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad”, se lee en el documento de Presidencia.