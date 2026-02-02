“Eres mi ídolo... por ti uso el 19”: la confesión de Rengifo a Messi que marcó el amistoso entre Nacional e Inter Miami

El amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami dejó mucho más que minutos de preparación y conclusiones tácticas. Para Juan Manuel Rengifo, una de las grandes promesas del conjunto verdolaga, el partido se convirtió en una experiencia inolvidable tras protagonizar un emotivo intercambio con Lionel Messi, su máximo ídolo.
Luego del encuentro, el joven futbolista reveló las palabras que le dijo al astro argentino antes del inicio del segundo tiempo, un momento que quedará grabado para siempre en su memoria. Rengifo no dudó en expresar su admiración y agradecimiento por todo lo que Messi ha significado para él y para el fútbol mundial.
Le puede interesar: Messi y su gesto inolvidable: ¿por qué eligió a Rengifo para darle su camiseta?