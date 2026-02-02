“Eres mi ídolo... por ti uso el 19”: la confesión de Rengifo a Messi que marcó el amistoso entre Nacional e Inter Miami

El amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami dejó mucho más que minutos de preparación y conclusiones tácticas. Para Juan Manuel Rengifo, una de las grandes promesas del conjunto verdolaga, el partido se convirtió en una experiencia inolvidable tras protagonizar un emotivo intercambio con Lionel Messi, su máximo ídolo. Luego del encuentro, el joven futbolista reveló las palabras que le dijo al astro argentino antes del inicio del segundo tiempo, un momento que quedará grabado para siempre en su memoria. Rengifo no dudó en expresar su admiración y agradecimiento por todo lo que Messi ha significado para él y para el fútbol mundial.



El diálogo entre Rengifo y Messi: ¿por qué usa el número 19?

“Cuando iba a empezar el segundo tiempo pude decirle que era mi ídolo, agradecerle por lo que ha dado al fútbol, que gracias a él me enamoré de este deporte y decirle que el número 19 que uso es por él. Le dije que si me podía dar la camiseta significaría mucho para mí, y él me la dio”, confesó el jugador de Nacional. La noche fue aún más especial para Rengifo al convertirse en el autor del único gol del conjunto antioqueño, una anotación que desató la ilusión de la hinchada y le dio un tinte aún más simbólico al duelo frente al campeón del mundo. Tras el pitazo final, una imagen del joven futbolista luciendo la camiseta de Messi comenzó a circular rápidamente en redes sociales, despertando la curiosidad de los aficionados.

La foto viral con la camiseta de Messi: ¿quién la publicó?

El propio Rengifo explicó el origen de la fotografía y el significado que tuvo para su familia. “La historia la subió mi hermano. Desde pequeños hemos visto jugar a Messi, nos enamoramos del fútbol por Messi y enfrentarlo fue muy especial. Además, marcar un gol tan bonito ante él fue algo especial”, relató.

Más allá del resultado, el volante destacó la calidad del argentino y la huella que dejó incluso dentro del campo. “Es un jugador especial. Tiene mucha inteligencia, el despliegue que tiene cuando maneja el balón y la visión de juego que posee”, añadió. El intercambio culminó con un gesto que selló la noche soñada del juvenil. “En el segundo tiempo le hablé, le dije que me diera la camiseta, que era mi ídolo, y gracias a Dios me la dio. No sé dónde la voy a guardar, pero creo que tocará en una caja fuerte”, concluyó entre risas.

Para Juan Manuel Rengifo, el amistoso ante Inter Miami no solo significó marcar un gol con la camiseta de Atlético Nacional, sino también cumplir un sueño de infancia frente al jugador que lo inspiró a enamorarse del fútbol. Un recuerdo que, sin duda, quedará guardado como uno de los momentos más especiales de su carrera



