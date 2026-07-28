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¿James sí o no? La polémica que enfrenta a Lorenzo antes de su segundo ciclo con Colombia: ¿hay intereses comerciales?

Tras la renovación de Néstor Lorenzo, la convocatoria de James Rodríguez para los amistosos ante México y Perú abre un nuevo debate: ¿debe primar lo deportivo o existen otros intereses?

  • Por ahora se espera que James consiga equipo y eleve su nivel para competir por una posición en la Selección. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Por ahora se espera que James consiga equipo y eleve su nivel para competir por una posición en la Selección. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La próxima fecha FIFA marcará el inicio de una nueva etapa para Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia luego de su renovación de contrato. El técnico argentino tendrá como primeros retos los partidos amistosos ante México y Perú, pero antes de entregar la lista de convocados ya surgió una polémica que apunta directamente al nombre de James Rodríguez.

Tras la participación de Colombia en el Mundial, una de las principales críticas hacia Lorenzo estuvo relacionada con su insistencia en mantener al volante como una de las piezas importantes del equipo, pese a que el ‘10’ no atravesaba su mejor momento futbolístico y llegaba con poca continuidad.

Por eso, muchos esperaban que después del certamen internacional el mediocampista dejara de ser una prioridad en las convocatorias y que el entrenador iniciara una etapa de renovación con nuevos referentes. Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que indican que una de las condiciones para los próximos compromisos internacionales sería la presencia de James Rodríguez.

Esta situación abrió un fuerte debate sobre la forma en la que se deben manejar los llamados a la Selección Colombia. La pregunta que aparece en el ambiente es cómo podría justificar Lorenzo la convocatoria del capitán si actualmente se encuentra sin equipo y sin competencia oficial.

Para algunos sectores, la situación iría en contra del principio de que a la Selección deben llegar los futbolistas que atraviesan el mejor momento deportivo. Incluso se ha cuestionado si estos encuentros realmente servirán como preparación futbolística o si podrían tener un componente más comercial.

“Creo que si se llega a presentar y Lorenzo llama a James sin que esté compitiendo sería un mal arranque en su segundo ciclo, además porque ahora no le van a perdonar las equivocaciones como sí lo hacían antes”, manifestó el exmundialista colombiano Gildardo Gómez.

El exjugador insistió en que el criterio deportivo debe estar por encima de cualquier otro interés. “A la Selección siempre deben ir los mejores. Ahora entonces resulta que los empresarios son los que definen las condiciones y hasta la nómina, eso no se debe permitir”, afirmó.

Para Gómez, la situación sería diferente si James Rodríguez logra regresar a la competencia, encuentra un club y vuelve a tener continuidad, algo que le permitiría recuperar su lugar dentro del equipo nacional por rendimiento y no por trayectoria.

Empresario negó imposiciones para convocar a James

Ante la polémica generada por las versiones sobre una supuesta exigencia para incluir al mediocampista en los amistosos, un empresario cuya identidad permanece reservada salió a aclarar la situación y negó que existan acuerdos de ese tipo con la Federación Colombiana de Fútbol.

“En ningún contrato hemos exigido que James tiene que ser convocado y tampoco jamás nosotros le hemos exigido a la Federación que James tiene que ser convocado. Puedo mostrar los contratos”, aseguró.

Con esta aclaración, la decisión queda nuevamente en manos de Néstor Lorenzo. La convocatoria para los partidos ante México y Perú será el primer gran mensaje del entrenador en su segundo ciclo al frente de Colombia.

La lista permitirá conocer si el técnico apuesta por una renovación de la plantilla después del Mundial o si mantiene a James Rodríguez como parte de su estructura, incluso en un momento en el que el volante todavía busca definir su futuro deportivo. La respuesta llegará cuando Lorenzo entregue oficialmente sus elegidos para la nueva etapa de la Selección.

¿Por qué la posible convocatoria de James Rodríguez genera polémica en la Selección Colombia?
Porque el volante actualmente no tiene equipo ni competencia oficial, y algunos sectores consideran que su llamado podría ir en contra del criterio de convocar a los jugadores con mejor presente deportivo.
¿Qué ha dicho Gildardo Gómez sobre la posibilidad de que Lorenzo convoque a James?
El exmundialista colombiano aseguró que sería un mal inicio del segundo ciclo de Lorenzo llamar a James sin estar compitiendo, y señaló que en la Selección debe primar lo deportivo por encima de intereses comerciales.
¿Qué aclaró el empresario señalado sobre una supuesta exigencia para convocar a James Rodríguez?
El empresario negó que existan acuerdos con la Federación Colombiana de Fútbol para obligar la convocatoria del mediocampista y afirmó que nunca han condicionado la presencia de James en la Selección.
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