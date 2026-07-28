¿James sí o no? La polémica que enfrenta a Lorenzo antes de su segundo ciclo con Colombia: ¿hay intereses comerciales?

Tras la participación de Colombia en el Mundial, una de las principales críticas hacia Lorenzo estuvo relacionada con su insistencia en mantener al volante como una de las piezas importantes del equipo, pese a que el ‘10’ no atravesaba su mejor momento futbolístico y llegaba con poca continuidad.

La próxima fecha FIFA marcará el inicio de una nueva etapa para Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia luego de su renovación de contrato. El técnico argentino tendrá como primeros retos los partidos amistosos ante México y Perú, pero antes de entregar la lista de convocados ya surgió una polémica que apunta directamente al nombre de James Rodríguez.

Por eso, muchos esperaban que después del certamen internacional el mediocampista dejara de ser una prioridad en las convocatorias y que el entrenador iniciara una etapa de renovación con nuevos referentes. Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que indican que una de las condiciones para los próximos compromisos internacionales sería la presencia de James Rodríguez.

Esta situación abrió un fuerte debate sobre la forma en la que se deben manejar los llamados a la Selección Colombia. La pregunta que aparece en el ambiente es cómo podría justificar Lorenzo la convocatoria del capitán si actualmente se encuentra sin equipo y sin competencia oficial.

Para algunos sectores, la situación iría en contra del principio de que a la Selección deben llegar los futbolistas que atraviesan el mejor momento deportivo. Incluso se ha cuestionado si estos encuentros realmente servirán como preparación futbolística o si podrían tener un componente más comercial.

“Creo que si se llega a presentar y Lorenzo llama a James sin que esté compitiendo sería un mal arranque en su segundo ciclo, además porque ahora no le van a perdonar las equivocaciones como sí lo hacían antes”, manifestó el exmundialista colombiano Gildardo Gómez.

El exjugador insistió en que el criterio deportivo debe estar por encima de cualquier otro interés. “A la Selección siempre deben ir los mejores. Ahora entonces resulta que los empresarios son los que definen las condiciones y hasta la nómina, eso no se debe permitir”, afirmó.

Para Gómez, la situación sería diferente si James Rodríguez logra regresar a la competencia, encuentra un club y vuelve a tener continuidad, algo que le permitiría recuperar su lugar dentro del equipo nacional por rendimiento y no por trayectoria.

Empresario negó imposiciones para convocar a James

Ante la polémica generada por las versiones sobre una supuesta exigencia para incluir al mediocampista en los amistosos, un empresario cuya identidad permanece reservada salió a aclarar la situación y negó que existan acuerdos de ese tipo con la Federación Colombiana de Fútbol.

“En ningún contrato hemos exigido que James tiene que ser convocado y tampoco jamás nosotros le hemos exigido a la Federación que James tiene que ser convocado. Puedo mostrar los contratos”, aseguró.