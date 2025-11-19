Lorenzo “embalado” para definir la lista al Mundial: “Será un problema para nosotros elegir”

Luego de la superioridad mostrada ante Australia el pasado martes en Nueva York, donde se impuso 3-0, y de las variantes que encontró en los últimos partidos de la Selección Colombia, el técnico de la Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo manifestó que tendrá una dura misión para elegir a los jugadores que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026.
Con Lorenzo, Colombia vuelve a un Mundial luego de ocho años, después de privarse de competir en la edición de 2022.
“Creo que hoy tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejores a todos”, dijo Lorenzo en rueda de prensa después del encuentro. “Va a ser difícil elegir porque están en muy buen nivel todos”, es “un lindo desafío”.
Lea: Victoria de Colombia 3-0 ante Australia, en el cierre de juegos amistosos en el 2025
Ante Australia su equipo logró el noveno partido sin perder de manera seguida. El pasado fin de semana, en otro amistoso, el onceno suramericano derrotó 2-1 a Nueva Zelanda.