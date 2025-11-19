Lorenzo “embalado” para definir la lista al Mundial: “Será un problema para nosotros elegir”

Luego de la superioridad mostrada ante Australia el pasado martes en Nueva York, donde se impuso 3-0, y de las variantes que encontró en los últimos partidos de la Selección Colombia, el técnico de la Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo manifestó que tendrá una dura misión para elegir a los jugadores que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026. Con Lorenzo, Colombia vuelve a un Mundial luego de ocho años, después de privarse de competir en la edición de 2022. “Creo que hoy tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejores a todos”, dijo Lorenzo en rueda de prensa después del encuentro. “Va a ser difícil elegir porque están en muy buen nivel todos”, es “un lindo desafío”. Lea: Victoria de Colombia 3-0 ante Australia, en el cierre de juegos amistosos en el 2025 Ante Australia su equipo logró el noveno partido sin perder de manera seguida. El pasado fin de semana, en otro amistoso, el onceno suramericano derrotó 2-1 a Nueva Zelanda.

“Termino contento por el crecimiento que se tuvo. Corregimos detalles que se resolvieron de mejor manera que contra Nueva Zelanda. Los muchachos tuvieron la paciencia en el juego para abrir el partido y lo hicieron de muy buena manera”, señaló el estratega, quien habló del balance de lo hecho durante el año, sobre todo al saber que se logró ampliar el espectro de jugadores. “Más allá de perder partidos, el rendimiento en el ciclo es muy bueno. La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y cambiando de esquema y de jugadores. Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un gran nivel todos, el que entra cumple y te ponen en aprietos”.

Colombia conocerá el 5 de diciembre sus rivales en el sorteo del Mundial, que arranca en junio. “El porcentaje, si es en cuanto a la lista, está abierto, quedan seis meses, no faltan 15 días. Ojalá Dios quiera que sigan creciendo todos y estén en su mejor nivel, pero no quiero decir una barbaridad porque son especulaciones que no tienen sentido, el grupo es amplio. Si fuera hoy el Mundial sería difícil confeccionar la lista”, comentó Néstor Lorenzo. En marzo, Colombia posiblemente contra Francia y Croacia dos nuevos amistosos previos al Mundial. “Son rivales de cuartos de final o de semifinal de Mundial, son rivales de mucho fuste. Vamos a tener que estar al máximo de nuestro nivel, así que el compromiso es que todos en sus clubes estén siendo protagonistas, no solo jugando, sino jugando bien”, finalizó Lorenzo, que sumó 18 partidos invicto, en amistosos, con la Tricolor. Siga leyendo: El gesto de Daniel Muñoz: salió de la concentración de la Selección para asistir al funeral de un amigo en Bello



